Tercih tavsiyeleri

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Süreci tüm yönleriyle değerlendirip doğru liseyi seçmek, ihtiyaçları, hayalleri, gelecek planlarını oluşturmak hem öğrenciler ve hem de aileleri için çok önemli bir karar. Kaygı da belki de en sıklıkla yaşanan duygu. Hem bu duyguyu yönetebilmek hem de karar sürecini daha etkili kılmak için bazı öneriler şunlar olabilir:

1- OLUMLU VE DİRENÇLİ KALIN

LGS’de hayal kırıklığı yaratan sonuçlar bir yetersizlik gibi hissedilebilir, ancak kararlı ve gerçekçi bir tutum zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır. Unutmayın, birçok başarılı birey benzer durumlarla karşılaştı. Bunları büyüme ve gelişme fırsatı olarak kullandı.

2- SONUÇLARINIZI ANALİZ EDİN

Sınav sonuçlarınızı dikkatlice gözden geçirmek için kendinize zaman ayırın. Duygularınızı ayrıştırmaya çalışın. İyi performans gösterdiğiniz alanları belirleyin ve geliştirilmesi gereken yönlerinizi tespit edin. Güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamak değerli bir farkındalık sağlar ve eğitiminizde sonraki adımlarınıza rehberlik edebilir.

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3- DESTEK ALIN

Duygularınızı ve deneyimlerinizi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. Hayallerinizi onlara anlatın. Belki hayal kırıklığı olduysa onları da paylaşın. Onların desteği özellikle bu dönemde oldukça kıymetli olabilir. Ayrıca farklı bakış açıları sağlayabilir ve olumlu ve motive kalmanıza yardımcı olabilirler.

4- İLGİ ALANLARINIZI BELİRLEYİN

Doğru liseyi seçmenin ilk adımı, kişinin akademik açıdan güçlü yönlerini ve ilgi alanlarını bilmesidir. Bazı liseler öğrencilerini matematik - fen bilimleri ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında yüksek öğrenime hazırlarken; diğerleri sanat veya mesleki eğitimde üstün olabilir. Kendinizin güçlü yönlerinin, mesleki değerlerinizin ve hayallerinizin ne olduğunu tekrar değerlendirmek, seçenekleri daraltmaya yardımcı olabilir.



5- MÜFREDAT DIŞI FIRSATLARI DEĞERLENDİRİN

Lise dönemi sadece derslerden ibaret değildir aynı zamanda gençlerin kişisel gelişimi için en uygun zamanlardan biridir. Kayıt yaptırdığınız okulunuzda spor, müzik, drama, münazara ve kulüpler gibi ders dışı etkinliklerin mevcut olması çok yönlü bir eğitim sağlayarak sizin farklı beceriler ve ilgi alanları geliştirmenize yardımcı olabilir. Unutmayın ilgilerin gelişmesinde farkı aktiviteleri denemiş olmak önemlidir. Ayrıca son yıllarda üniversite ve sonrasında iş ve staj imkanlarına başvurulurken ilgi alanları, spor faaliyetleri, proje katılımı aranan nitelikler arasındadır. Bu imkanları sunan bir lise buna temel sağlayabilir.

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6- OKULU ÖĞRENİN

Her lisenin kendine özgü bir kültürü vardır. Mümkünse seçenekler dahilinde okulları ziyaret etmek, okul toplulukları ve genel atmosfer hakkında fikir verebilir. Mezunlarla konuşabilmek de önemli bir veri sağlar.

7- AKADEMİK PERFORMANI ARAŞTRIN

Bir okulun akademik performansını araştırmak değerli bilgiler sunabilir. Standartlaştırılmış test puanlarına, üniversiteye giriş oranlarına, mevcut ve eski öğrenciler ile velilerin yorumlarına bakın.

8- ULAŞIIMA DİKKAT EDİN

Konum, ulaşım ve okul büyüklüğü gibi hususlar da önemli. Çok uzakta olan veya yeterli ulaşım seçeneklerinden yoksun bir okul zorluklara yol açabilir. Bu zorluklar da fazladan yorgunluk getirebilir. Ayrıca, daha büyük veya daha küçük bir okul ortamının sizin öğrenme tarzı ve sosyal ihtiyaçlarınızı ne yönde etkileyeceğini düşünmek de iyi olacaktır.

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9- PSİKOLOJİK DANIŞMANLARA DANŞIN

Okul psikolojik danışmanları lise tercih sürecinde çok değerli kaynaklar olabilir. Çeşitli okulların güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibidirler ve öğrencinin akademik geçmişine ve gelecekteki isteklerine göre önemli katkılar sunabilirler.

10- UZUN VADELİ HEDEFLER

Seçenekler içerisinde olan her bir lisenin uzun vadeli hedeflerinizle ne düzeyde uyumlu olduğunu düşünün. Hedeflerinizle uyumlu olan bir liseye gitmek sizin hedeflerinize doğru ilerlemenizde önemli bir motivatör olur.

Liseye karar vermek çok zor bir karardır ve kaygı uyandırıcıdır. Ek olarak lise giriş sınavında beklediğiniz puanları alamamış olmak da motivasyonunuzu düşürebilir. Ancak bu akademik yolculuğunuzun sonu değildir. Duygularınızı fark edip kabul ederek ve alternatif seçenekleri keşfederek bu zorluğun üstesinden gelebilir ve sizi başarıya götürecek bir yol planlayabilirsiniz. Unutmayın, esneklik ve kararlılık, aksiliklerin üstesinden gelmenin ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın anahtarıdır. Dikkatli bir değerlendirme ve araştırma ile öğrenciler ve aileleri gelecekteki başarı için zemin hazırlayan bilinçli bir seçim yapabilirler. Unutmayın, en iyi lise öğrencinin akademik, müfredat dışı ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayan, destekleyici bir ortamda büyüme ve başarıyı teşvik eden lisedir. Herkese bol şans ve kolaylıklar.

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DOÇ. DR. ELİF ULU KİMDİR?

1981 yılında Bursa’da doğdu. Ortaokul ve liseyi İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesinde tamamladı. 2004 senesinde Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans programından birincilikle mezun oldu. 2004 yılında Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında yüksek lisans ve 2011 yılında doktora öğretimini aynı bölümde tamamladı. 2022 yılında Doçent unvanı aldı. Halen aynı bölümde görev yapıyor. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, uluslararası kitap bölümleri ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan çok sayıda bildirisi bulunuyor. Çalışma konuları dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, kariyer psikolojik danışmanlığı, çocuk ve ergenlerle psikolojik danışma, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı ve bağımlılık danışmanlığıdır. Kendisi EMDR terapisti, aile danışmanı ve bilişsel davranışçı psikoterapisttir.