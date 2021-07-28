Tercih döneminde liseler adaylara açık olacak

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tercih döneminde üniversite adaylarına liselerin kapılarının açık olacağını belirten Selçuk’un mesajı şöyle:

“Üniversite Kapısını Aralayan Sevgili Gençler,

Kendinizi gerçekleştireceğiniz, üreterek mutlu olacağınız mesleğin en doğru seçim olduğunu unutmayın.

Liselerinizin kapısı tercih sürecinde destek için sizlere açık. #yks2021"