Tercih döneminde liseler adaylara açık olacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere seslendi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tercih döneminde üniversite adaylarına liselerin kapılarının açık olacağını belirten Selçuk’un mesajı şöyle:
“Üniversite Kapısını Aralayan Sevgili Gençler,
Kendinizi gerçekleştireceğiniz, üreterek mutlu olacağınız mesleğin en doğru seçim olduğunu unutmayın.
Liselerinizin kapısı tercih sürecinde destek için sizlere açık. #yks2021"
Üniversite Kapısını Aralayan Sevgili Gençler,— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 28, 2021
Kendinizi gerçekleştireceğiniz, üreterek mutlu olacağınız mesleğin en doğru seçim olduğunu unutmayın.
Liselerinizin kapısı tercih sürecinde destek için sizlere açık. #yks2021