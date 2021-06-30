Tercih dönemi başlıyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran’da uygulanan merkezi sınava 1 milyon 243 bin 801 öğrenci katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise LGS sonuçlarını 30 Haziran’da (bugün) açıklıyor. Adaylar sınav sonuçlarına MEB’in internet adresinden ulaşabilecekler. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler, sınav sonuç belgeleri üzerinde Türkiye geneli ve iller bazında yüzdelik dilimlerini ve puanlarını görebilecek.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından tercih kılavuzu ve takvimi de açıklanacak. Kılavuzda sınavla öğrenci alan liselerin bilgileri ve tercih yapacak öğrencileri bilgilendirmesi amacıyla geçen yılın yüzdelik dilimleriyle ilgili bilgiler yer alacak. Ancak bu yıl geçen yıla oranla daha az öğrencinin sınava girmiş olması, açıklanacak yüzdelik dilimlerde oynama olabileceğine işaret ediyor.

LGS’ye giren öğrenciler “Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara”, sınava girmeyenler ise “Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar” için tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara “Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar” tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.

TERCİHLER İNTERNETTEN OLABİLECEK

Resmi olarak tercih sürecinin 30 Haziran’da başlamasıyla birlikte https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenciler, tercihlerini okula gitmeden de bireysel olarak yapabilecek. Ancak uzmanlar, adayların rehberlik öğretmenlerinin desteğini alarak tercihlerini okullarında yapmalarını öneriyor.

KONTENJANLAR ESKİ HÂLİNE DÖNDÜ

Uzmanlar, “Bu yıl, puanların 2020 yılına göre düşmesi ve 2018 yılındaki puanlara benzer olması bekleniyor. 4+4+4 sisteminin İlk öğrencileri 2020 yılında mezun oldukları için öğrenci sayısının artmasından kaynaklı olarak sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanlarında geçici olarak artış yapıldı. Ancak bu yıl kontenjanlar yaklaşık olarak eski haline geri döndürüldü” diyor.

LGS 2021 ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ KAYIT TAKVİMİ

1. KAYIT DÖNEMİ

* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması

* 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları

* 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları

2. KAYIT DÖNEMİ

* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar

* 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar

* 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi