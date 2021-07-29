‘Tercih barajı 170’e düşürülsün’

Yüz binlerce öğrencinin açıkta kalacağının öngörüldüğü sonuçlarla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Yükseköğretim Meclis Başkanı ve İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, tercih barajının bu yıla özel olarak 170 olarak belirlenmesini talep etti.

DOLULUK ORANI DÜŞECEK

Okan’nın yaptığı açıklama şöyle: “2021, ülkemiz üniversite sınavları tarihinin en yüksek başvurusunu alan yıl oldu. Bu yıl 2 milyon 592 bin 320 aday bir üniversiteye yerleşmek üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuruda bulundu.

1,5 yılı bulan pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitim yara aldı. Yüz yüze eğitimin sürdürülememesi farklı sorunları da beraberinde getirdi. Yeni çözümler üretildi. Geçen yıl yerleştirme sisteminde alınan baraj değişikliği kararı, hem öğrencileri hem de üniversitelerimizi olumlu anlamda etkiledi. Ancak bu yıl pandemi koşullarının değişmemesine ve yüz yüze eğitimin kesintili olarak sürdürülmesine rağmen ÖSYM sözel, sayısal, eşit ağırlıklı ve dil puan barajlarını eskisi gibi 180’e yükseltti. Bu fark nedeniyle üniversitelerimizin doluluk oranı ciddi biçimde düşecektir. Yaklaşık 700 bin öğrencinin açıkta kalması öngörülmektedir.

Üniversitelerimizin tam kapasiteyle eğitim verebilmesi ve açıkta kalan öğrenci sayısının azaltılabilmesi için pandemi koşullarının da devam etmesi nedeniyle, puan barajlarının bu yıla mahsus yeniden 170 olarak belirlenmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.”