Teratojen nedir, neden olur? Tıpta teratojen ne anlama gelir?

Kökeni Yunancadan gelen teratojen tıp dilinde birçok farklı vaka üzerinden öne çıkmaktadır. Özellikle istenmeyen bir sorunu temsil etmesi ile beraber, doğuştan gelen kötü durumlar için ifade edildiğini söylemek mümkün.

Teratojen Nedir?

Doğuştan gelen bozukluklar ya da kusurlar için genel olarak teratojen ifadesi kullanılır. Özellikle teratojen maddeler doğuştan gelen organ gelişimi noktasında cereyan eden kusurlar üzerinden öne çıkıyor. Böylece vücut içerisindeki birçok farklı sistem üzerinden bozukluk meydana gelmektedir. Kelime anlamı itibariyle ise normalden uzak olan ve anormal şeklinde anlatmak mümkündür.

Teratojen Neden Olur?

En merak edilen konular içerisinde teratojen probleminin neden meydana gelmiş olduğudur. Bu durum özellikle gebe kadınların kullandığı bazı ilaçlar ya da birtakım kimyasal maddeler üzerinden ortaya çıkmaktadır. Plasenta üzerinden fotal dolaşıma geçmek suretiyle, fötus üzerinden malformasyonlara sebebiyet vermektedir. Bu sebepten dolayı organlar ile beraber vücudun birçok farklı noktalarında ortaya çıkan hasar doğuştan bir sorun meydana getirir. Bu durum ise teratogenezis olarak bilinir. Aynı zamanda bunu oluşturan ilaç ile beraber diğer etmenler ise teratojen olarak ifade edilmektedir.

Tıpta Teratojen Ne Anlama Gelir?

Tıp dünyasından bakıldığı zaman ise teratojen madde etkisi üzerinden gebelerde ortaya çıkan bir problem şeklinde anlatılır. Gebelik döneminde kadınların teratojen maddesine maruz kaldıkları zaman, bebekte birtakım kusurlar meydana gelmektedir. Özellikle kalıcı işlev ve şekil bozuklukları ile beraber bu gibi birçok durum doğuştan ortaya çıkar. Bu sebepten dolayı özellikle gebelik döneminde kadınların çok dikkat etmesi gerektiği durumlar içerisinde yer alıyor. Uzman doktorun dışında herhangi bir ilaç ya da kimyasal madde kullanılmaması en önemli hususlar arasında yer alır. Aynı zamanda düzenli olarak doktora gitmek ve muayene büyük bir öneme sahiptir.

Teratojen Nedeniyle Ne Olur?

Teratojen maddesi nedeniyle doğuştan gelen birtakım hasarlar ve kusurlar bebekte ortaya çıkar.

- Kol ve bacaklarda gelişim kusurları yaşanır.

- Birçok farklı organda doğuştan hasarlar meydana gelir.

- Vücudun değişik bölgelerindeki sistemlerde sorunlar oluşabilir.

- Kalıcı işlev ve şekil bozuklukları oluşur.

- Kalp defektlerine meydan verir.

Bu şekilde birçok farklı durum ile beraber teratojen maddesi üzerinden doğuştan sorunlar oluşur.