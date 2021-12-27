Terane ne demek, ne anlama gelir? Terane kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Terane kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Melodi 2- Makam 3- Nağme 4- Ahenk 5- Usul 6- Ezgi 7- Neva 8- Peşrev

9- Armoni 10- Teganni

Terane Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bir şiiri ya da şarkıyı makamına uygun bir şekilde okumaya terane denir. Terennüm etmek ile aynı kökten türeyen bu sözcük birçok deyimde ve kalıp ifade de kullanılır. Örneğin ''Hep aynı terane'' deyimi, sürekli tekrar edildiği için inandırıcı gelmeyen boş söz, kuru gürültü anlamına gelir. Güzel şarkı söyleyen ve şiir okuyan kişiler ise terane-perdaz olarak nitelendirilir.

Terane Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Terane kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Nağmeli şarkı söyleme

İkinci Anlamı: Divan edebiyatı nazım şekillerinden biri olan rubainin diğer adı

Üçüncü Anlamı: Boş laf, fasarya

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Terane Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Aynı teraneleri duymaktan bıkmadın mı?''