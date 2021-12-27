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Terane ne demek, ne anlama gelir? Terane kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Terane#Terane Ne Demek
Terane ne demek, ne anlama gelir Terane kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan terane kelimesi, ''tarana'' sözcüğünden türetilmiştir. Tarana, gürültü çıkarmak ve seslenmek anlamına gelirken terane kelimesinin sözlük anlamı nağmedir. Bir şiiri ya da şarkıyı makamla okumaya da terane denir. Bu kelime aynı zamanda rubainin diğer adıdır. Bu sözcük mecazen klişe ve lakırdı manasında da kullanılır. Terane ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Terane kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Terane kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Melodi 2- Makam 3- Nağme 4- Ahenk 5- Usul 6- Ezgi 7- Neva 8- Peşrev

 9- Armoni 10- Teganni

 Terane Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Bir şiiri ya da şarkıyı makamına uygun bir şekilde okumaya terane denir. Terennüm etmek ile aynı kökten türeyen bu sözcük birçok deyimde ve kalıp ifade de kullanılır. Örneğin ''Hep aynı terane'' deyimi, sürekli tekrar edildiği için inandırıcı gelmeyen boş söz, kuru gürültü anlamına gelir. Güzel şarkı söyleyen ve şiir okuyan kişiler ise terane-perdaz olarak nitelendirilir.

 Terane Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Terane kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Nağmeli şarkı söyleme

 İkinci Anlamı: Divan edebiyatı nazım şekillerinden biri olan rubainin diğer adı

 Üçüncü Anlamı: Boş laf, fasarya

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 Terane Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Aynı teraneleri duymaktan bıkmadın mı?''

 

 

 

 

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#TDK#Terane#Terane Ne Demek

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