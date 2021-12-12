Tepegöz nedir, ne işe yarar? Tepegöz cihazı hangi alanlarda kullanılır, nasıl çalışır?

Haberin Devamı

Tepegöz, slaytları göstermek için kullanılan bir projektör olarak ifade edilebilir. Hedef bir kitleye slayt görüntülerini sunmak için yansıma yapan bir cihaz olduğunu söylemek mümkündür.

Tepegöz Nedir, Ne İşe Yarar?

Tepegöz, tavana asılı bir şekilde duran ve yansımasının tahtaya veya duvara yapılması ile görüntüleri sunmaya yardımcı olan bir projektör olarak ifade edilebilir. Tepegözün altında bulunan bölüme asetat kalemi ile özel bir kağıda yazılan notlar yerleştirilir. Bu şekilde kağıt da yazan görüntülerin tepegöz ile yansıtılması mümkün olmaktadır. Özellikle sunum yapılacağı zamanlarda tepegöz kullanımının yaygın olduğu bilinmektedir. Tepegöz bir slayt projektörü olarak ifade edilebilir. Lamba, fresnel lens ve bir soğutma fanından meydana gelmektedir.

Tepegöz bir hedef kitleye sunum yapmak için kullanılmakta olan bir alet olarak bilinmektedir. Tepegöz üstüne konulan kağıdın üstündeki görüntülerin bir duvara ya da beyaz perdeye yansımasına olanak sağlamaktadır. Tepegöz kullanılarak saydam asetat levha üzerine çizilen resim, yazı ve diyagramların yansıtılması mümkün olmaktadır. Asetat kağıdı ve asetat kalemi tepegöz de gösterilmesi için gerekli malzemeler arasında yer almaktadır.

Haberin Devamı

Tepegöz Cihazı Hangi Alanlarda Kullanılır, Nasıl Çalışır?

Tepegöz birçok çeşitli sektörde kullanım alanı bulan bir cihaz olarak ifade edilebilir. Tepegöz cihazının temel amacının sunum yapmak olduğu bilinmektedir. Bir grup insana sunum yapmak için tepegöz ile yansıma yapılması tercih edilmektedir. Böylece görüntülerin aynı anda birden fazla kişiye gösterilmesi hedeflenmektedir. Tepegöz cihazının kullanıldığı alanların ise çeşitlilik gösterdiğini söylemek mümkündür. Tepegöz, bir lens ve bir ayna sistemi ile çalışmakta olan elektronik bir cihaz olarak bilinmektedir.

Tepegözün oldukça kullanışlı olmasından dolayı birçok alanda tercih edildiği ve kullanıldığı bilinmektedir. Tepegöz cihazlarının bilim, tıp ve eğitim alanlarında oldukça fazla kullanıldığını söylemek mümkün olmaktadır. Özellikle eğitim verme amacı ile tepegöz kullanımının yaygın olduğu bilinmektedir. Tepegöz cihazının çalışması ise oldukça kolaydır. Kullanımının kolay olmasına bağlı olarak ise birçok yerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle okullarda öğretmenler tarafından öğrencilere ders anlatırken kullanılan bir cihaz olduğunu ifade etmek de mümkün olmaktadır.