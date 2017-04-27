TEOG 2 soruları ve cevapları yayınlandı! EBA TEOG soruları ve cevapları

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TEOG soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. Türkiye genelinde binlerce okulda gerçekleştirilen sınavda, işaretledikleri soruların durumunu teyit etmek isteyen öğrenciler, EBA üzerinden yayımlanan TEOG soruları ve cevapları ile durumlarını gözden geçirecek. İşte, yüz binlerce kişinin merakla beklediği TEOG soruları ve cevapları

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SORULARA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

Sınav sorularında bir yanlışlık olduğunu düşünen öğrenciler, sorulara, sonuçlara ve cevap anahtarlarına itirazlarını gerçekleştirebilecek. İşte, sınav itirazı hakkında yapılması gereken işlemler;

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

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b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on)günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.d. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi ve www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.