Tenzil ne demek, ne anlama gelir? Tenzil kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Tenzil sözcüğünün kullanımı günümüzde gün geçtikçe artış gösteriyor. Kullanılması yaygınlaşan tenzil kelimesinin TDK'da bir anlamı bulunuyor. TDK'ya göre tenzil sözcüğü, indirme ve azaltma anlamına sahiptir.

Tenzil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kitap veya dergi okuyan kişilerin karşılaştığı bir takım farklı kelimeler bulunuyor. Kökeni farklı olan kelimeler kişiler tarafından araştırılan kelime grupları arasında bulunuyor. Anlam olarak neyi ifade ettiği bireyler tarafından araştırılıyor. Araştırmak için birçok kaynaktan yararlanılabiliyor. Tenzil kelimesi de kaynaklarda aranan kelimeler arasında yer alıyor. Sözlüklere ulaşan bireyler tenzik sözcüğünün anlamına ulaşabiliyor. Çıkartma ve indirme anlamında kullanılan bir kelime türüdür.

Tenzil Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

TDK sözlüklerinde aranan kelimelerden biri de, tenzil kelimesidir. Kişiler her zaman farklı bir kelime gördüklerinde kelime hakkında araştırma yapıyor. Tenzil kelimesi de pek çok bireyin gördüğü farklı kelimeler arasında bulunuyor. Tenzil kelimesinin TDK'da olan anlamı da oldukça merak edilebiliyor. Tenzil kelimesi TDK'da, aşağılama ve indirme anlamına sahip olan bir kelimedir. Aşağılama ve indirme anlamıyla kullanılabilir.