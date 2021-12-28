Tenzil etmek ne demek, ne anlama gelir? Tenzil etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Tenzil Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Azaltmak 2- İndirim 3- Tebliğ Etme 4- Vahyetme 5- İskonto 6-Ucuzluk

Tenzil Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyıldan beri kullanılan tenzil etmek kelimesinin sözlük anlamı aşağı indirmektir. Bu kelime indirim ve iskonto manasında da kullanılır.

Tenzil Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Dilimize Arapça ve Farsçadan geçen birçok kelime etmek ve eylemek gibi öz Türkçe fiillerle birlikte kullanılır. O kelimelerden biri olan tenzil etmek sözcüğünün ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

Tenzil Etmek - Doğru Kullanım

Tenziletmek - Yanlış Kullanım

Tenzil Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Peygamberler kendilerine tenzil edilen vahiyleri kavimlerine bildirmiş, onları Hak yoluna davet etmişlerdir.

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(Gökten aşağı inmek anlamında kullanılmış.)

2- Fiyat %20 - %30 oranında tenzil edilmiş olmasına rağmen müşteri sayısı beklenildiği kadar artmadı.

(İndirim anlamında kullanılmış)