Tenzih etmek ne demek, ne anlama gelir? Tenzih etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Tenzih Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Aklamak 2- Uzak tutmak 3- Yüceleştirmek 4- İbra etmek

Tenzih Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan tenzih etmek kelimesi, bir kişi söylenen sözlerden ayrı tutmak demektir. Bu kelime Allah'ı tüm eksikliklerden uzak tutmak manasında da kullanılır.

Bu kelimeden türetilmiş diğer sözcükler ise şunlardır:

1- Münezzeh: Kusurlardan, çirkinliklerden ve eksiklerden uzak olan.

2- Tenzihen Mekruh: İlk bakışta mekruhmuş gibi görünen ama yapılmasında dinen sakınca bulunmayan şeyler

3- Nezih: Temiz, suçsuz, günahsız

Tenzih Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Hem edebi eserlerde hem de günlük hayatta sıklıkla kullanılan tenzih etmek kelimesinin yazımı birçok kişi tarafından karıştırılıyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

Tenzih Etmek - Doğru Kullanım

Tenzihetmek - Yanlış Kullanım

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Tenzih Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Sizi tenzih ederim fakat kurumumuzda işinin ehli olmayan birçok kişi hiç hak etmedikleri halde yüksek maaşlar alıyorlar.''