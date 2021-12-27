Tenvir kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Açıklamak 2- Aydınlatmak 3- Işıklandırmak 4- Nurlandırmak 5- İzah etmek
6- Tafsilat 7- Tavzih Etmek 8- Deklare Etmek
Tenvir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Tenvir Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Tenvir kelimesi kullanıldığı yere göre tenvir farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Işıklandırmak, görünür kılmak
İkinci Anlamı: Bilgilendirmek, açıklık getirmek
Üçüncü Anlamı: Anlamı net olmayan bir metni çözümlemek, tefsir etmek, herkesin anlayabileceği bir şekilde sadeleştirmek
Tenvir Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Kitapta anlamadığım konuları bana tenvir ettiğin için çok teşekkür ederim.
2- Yazdığın hikayede çok fazla muğlak ifade kullandığın için bazı cümleler tenvir edilmeli ve yeniden yazılmalı.