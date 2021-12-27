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Tenvir ne demek, ne anlama gelir? Tenvir kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tenvir#Tenvir Ne Demek
Tenvir ne demek, ne anlama gelir Tenvir kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen tenvir kelimesi, nevr sözcüğünden türetilmiştir. Nevr, aydınlık ve görünür olmak anlamına gelirken tenvir, aydınlatmak demektir. Bu kelimeyle aynı kökten türemiş olan münevver ise, aydın, düşünür ve kanaat önderi manasına gelir. Tenvir sözcüğü mecazen, tam olarak anlaşılmayan bir konuya açıklık getirmek anlamında kullanılır. Tenvir ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Tenvir kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Tenvir kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Açıklamak 2- Aydınlatmak 3- Işıklandırmak 4- Nurlandırmak 5- İzah etmek

 6- Tafsilat 7- Tavzih Etmek 8- Deklare Etmek

 Tenvir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. asırda literatüre giren tenvir kelimesinin ilk anlamı aydınlatmaktır. Tenvir sözcüğü mecazen belirsiz bir konuya netlik kazandırmak anlamına gelir. Kelimenin çoğul hali ''tenvirat'', fiil hali ise ''tenvir etmek'' şeklinde yazılır.

 Tenvir Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Tenvir kelimesi kullanıldığı yere göre tenvir farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Işıklandırmak, görünür kılmak

 İkinci Anlamı: Bilgilendirmek, açıklık getirmek

 Üçüncü Anlamı: Anlamı net olmayan bir metni çözümlemek, tefsir etmek, herkesin anlayabileceği bir şekilde sadeleştirmek

 Tenvir Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Kitapta anlamadığım konuları bana tenvir ettiğin için çok teşekkür ederim.

 2- Yazdığın hikayede çok fazla muğlak ifade kullandığın için bazı cümleler tenvir edilmeli ve yeniden yazılmalı.

 

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