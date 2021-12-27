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Tente ne demek, ne anlama gelir? Tente kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tente#Tente Ne Demek
Tente ne demek, ne anlama gelir Tente kelimesinin TDK sözlük anlamı

Türkçe dilinde bulunan kelimelerin bir kısmı yabancı kökenli olan kelimelerdir. Türkçe diline sonradan geçen kelimeler arasında tente kelimesi de bulunuyor. Tente kelimesinin kökeni ve hangi anlamda kullanıldığı araştırılan bir bilgidir. Bireyler italyanca kökenli olan tente kelimesinin Türkçe anlamını öğrenmek istiyor. Tente ne demek, ne anlama gelir? Tente kelimesinin TDK sözlük anlamını detayları ile derledik.

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Kişiler tarafından duyulan tente kelimesinin TDK'da önemli anlamları bulunuyor. Tente kelimesiyle ilgili kurulan birçok örnek cümle bulunuyor. Tente kelimesi TDK'da, güneşten ve yağıştan korunmak için herhangi bir yerin üzerine örtülen örtü anlamındadır.

 Tente Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Türkçe diline dahil olarak kullanımı yaygınlaşan kelimeler pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Daha önce kelimeleri duymayan bireylerin tamamı kelimeler hakkında bilgi edinmek istiyor. Tente kelimesi farklı bir kökene sahip olan kelimelerden biridir. Herkesin merakla araştırdığı tente kelimesinin doğru anlamları sözlüklerde görülebiliyor. Tente kelimesi İtalyanca kökenli olan ve bir örtü şeklini belli eden bir kelimedir. Güneşten korunmak için bir alanın üzerine serilen örtü anlamındadır.

 Tente Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 İtalyanca kökenli olan tente kelimesinin TDK'da olan anlamı da merak ediliyor. Bireyler tente kelimesinin kökeni hakkında araştırmalar yaparak bilgi edinmek istiyor. TDK'da bulunan tente kelimesinin anlamı oldukça açıktır. Tente kelimesi TDK'da, güneşten korunmak için kullanılan örtüler anlamındadır. TDK'da tente kelimesinin anlamı detaylı olarak gösteriliyor.

 

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