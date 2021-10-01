Tenkis davası nedir, ne zaman ve nerede açılır? Tenkis davası açma şartları ve zamanaşımı

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Tenkis davası, en kısa tanımıyla miras bırakan kişinin ölümü durumunda açılan bir dava olup, mirasçının tasarrufunun kanunlar çerçevesinde içeri çekilmesi amacıyla açılan bir davadır.

Tenkis Davası Nedir?

Tenkis kelime olarak bakıldığı zaman indirmek ya da azaltmak anlamına gelir. Tenkis davası ise miras bırakan kişinin tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı olan pay sahibi mirasçının miras hakkına yapmış olduğu tecavüzün ortadan kaldırılması ve miras bırakan kişinin yapmış olduğu tasarrufun kanuna göre bakılarak içeri çekilmesi amacı ile açılan bir dava olarak bilinir.

Tenkis davası, miras hukuku sınırı içerisine dahil olan bir dava olmasının yanı sıra miras bırakan kişinin ölmesi halinde açılması mümkün olan bir davadır. Sağ iken tenkis davası açılması mümkün değildir. Tenkis davasının miras bırakan bazı kişilerin aleyhine olacak mirastan mal kaçırma gibi durumuna karşı oldukça etkisi bulunan bir dava olarak bilinir.

Tenkis Davası Ne Zaman Açılır?

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Tenkis davası, saklı payı olan mirasçı kişinin payına yapılan ihlal öğrenildiği günden sonra 1 yıl kadar bir süre içerisinde, her halde vasiyetnamede açılış tarihinin, diğer tasarrufta ise miras açılması zamanının üzerinden 10 yıl kadar bir süre geçmesi ile düşer. Bu süreler hak düşüren süreler olarak bilinir. Tenkis iddiası olan kişiler defi yoluyla da bu iddiayı ileri sürebilir. Kişi dava açma zamanını kaçırmış olsa bile defi öne sürme hakkına sahiptir.

Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tenkis davası açılması için ilk önce Asliye Hukuk Mahkemesi veya miras bırakan kişinin ikamet etmiş olduğu bölgeden sorumlu bulunan mahkemeye başvuru yapılması gerekir. Bu davanın açılma sebebi, mirasçı olan kişinin sahip olduğu saklı olan pay haklarının ihlal edilme düşüncesi ve saklı olan payların tekrardan düzenlenme işlemi olarak bilinir. Davanın açılması için zaman aşımı durumuna dikkat etmek gerekir.

Miras bırakan kişinin mallarının, kişi ölümünden sonra mirasçı olan kişilere pay edilmesini konu alan tenkis davası, avukatlar tarafından yürütülen bir dava olarak bilinir. Eğer bu süreci işleyen ve kontrolünü sağlayan bir avukat olmazsa davanın süresi uzar ve dava sonuçlandığı zaman talep edilen mal paylaşımı elde edilmeyebilir.

Tenkis Davası Açma Şartları Nelerdir? Zamanaşımı Nedir?

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Tenkis davası açılması için gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Tenkis davası açmak isteniyorsa ilk önce bir avukata vekaleti vermek gerekir. Dava sürecinin çok uzamaması için ise işinde iyi olan ve deneyimli olan bir avukat ile çalışmak önemlidir. Sonrasında mahkemeye bir dilekçe yazılmalı ve davanın açılması talebinde bulunmak gerekir. Miras bırakan kişinin ölüme bağlı olan tasarrufları üzerinde yapılma işlemi yapılır. Eğer bu işlem pay sahibi olan kişilere yeterli gelmez ise sağ kalanlar arasında yapılmış olan kazandırma üzerinden tenkis işlemi yapılmaktadır.

Tenkis davasında payların ihlal edildiği öğrenildikten 1 yıl içerisinde açılması gerekir aksi takdirde zamanaşımına uğrar.