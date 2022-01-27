Tenezzül etmek ne demek, ne anlama gelir? Tenezzül etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Tenezzül Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Alçalmak 2- İnmek 3- Düşmek 4- İrtifa Kaybetmek 5- Değerin
6- Mütevazi Olmak 7- Tevazu Göstermek 8- Basitleşmek 9- Sığ Davranmak
10- Ödün Vermek
Tenezzül Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Tenezzül Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?
Tenezzül kelimesinin doğru yazılışı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün doğru yazılışı şu şekildedir:
Tenezzül Etmek - Doğru Kullanım
Tenezzületmek - Yanlış Kullanım
Tenezzül Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Ben onun gibi saygısız insanlarla konuşmaya tenezzül etmem.''