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Tenezzül etmek ne demek, ne anlama gelir? Tenezzül etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Tenezzül Etmek#Tenezzül Etmek Ne Demek
Tenezzül etmek ne demek, ne anlama gelir Tenezzül etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Nüzul kelimesinden türetilmiş olan tenezzül kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Nüzul kelimesi, yukarıdan aşağı doğru hızlı bir şekilde inmek anlamına gelir. Tenezzül etmek ise kibirden ve gösterişten uzak durmak, alçakgönüllü olmak demektir. Kelimenin yan anlamı ise kişinin kendisine yakışmayacak şekilde davranmasıdır. Tenezzül Etmek ne demek, ne anlama gelir? Tenezzül Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Tenezzül Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Alçalmak 2- İnmek 3- Düşmek 4- İrtifa Kaybetmek 5- Değerin

 6- Mütevazi Olmak 7- Tevazu Göstermek 8- Basitleşmek 9- Sığ Davranmak

 10- Ödün Vermek

 Tenezzül Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyılda literatüre giren tenezzül etmek kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Kelimenin sözlük anlamı yüksek bir yerden aşağı düşmek, daha aşağı bir seviyeye inmektir. Tenezzül etmek mecazen kendi değerinin altında davranmak anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan mütenezzil ise, değerinden ödün veren ve alçalan kimse demektir.

 Tenezzül Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Tenezzül kelimesinin doğru yazılışı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün doğru yazılışı şu şekildedir:

 Tenezzül Etmek - Doğru Kullanım

 Tenezzületmek - Yanlış Kullanım

 Tenezzül Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Ben onun gibi saygısız insanlarla konuşmaya tenezzül etmem.''

 

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