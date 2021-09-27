Teneffüs nasıl yazılır? TDK'ya göre teneffüs kelimesinin doğru yazımı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Pfizer CEOsundan çok konuşulacak aşı açıklamasıPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklaması#Koronavirüs
Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0...Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0...'#Beşiktaş
Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruzErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Almanyada seçim sonuçları sonrası flaş açıklama Koalisyon sesleriAlmanya'da seçim sonuçları sonrası flaş açıklama! Koalisyon sesleri#ALMANYA
Koronavirüs her şeyi sildi Rekor düşüş...Koronavirüs her şeyi sildi! Rekor düşüş...#Koronavirüs
Nefes kesen operasyon Polis bir kişi için gitti, 13 kişi daha çıktıNefes kesen operasyon! Polis bir kişi için gitti, 13 kişi daha çıktı#İstanbul
İsimleri tek tek açıkladı Dev şirketlere soruşturmaİsimleri tek tek açıkladı! Dev şirketlere soruşturma#Rekabet Kurumu
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
GRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı ABD mi önde Çin miGRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı! ABD mi önde Çin mi? #Teknoloji
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Teneffüs nasıl yazılır? TDK'ya göre teneffüs kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Teneffüs
Teneffüs nasıl yazılır TDKya göre teneffüs kelimesinin doğru yazımı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan teneffüs kelimesi ''nefes'' sözcüğünden türetilmiştir. Teneffüs kelimesinin ilk anlamı soluk alıp vermek ve temiz hava almak için dışarı çıkmaktır. Günümüzde bu kelime daha çok, dinlenmek ve temel ihtiyaçları karşılamak için derslere verilen 10 dakikalık ara anlamında kullanılır. TDK’ya göre Teneffüs nasıl yazılır? Teneffüs kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

Haberin Devamı

Teneffüs kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Mola

2- Paydos

3- Ara

4- Dinlence

Teneffüs Nasıl Yazılır?

Arapça kökenli bir sözcük olan teneffüs kelimesinin tek ''f'' ile mi yoksa iki ''f'' harfi ile mi yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kelimenin doğru yazımı ''Teneffüs'' şeklindedir.

TDK'ya Göre Teneffüs Kelimesinin Doğru Yazımı

Teneffüs kelimesinin ilk anlamı nefes almak, ikinci anlamı ise mola vermektir. TDK'ya göre Teneffüs sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

 TENEFFÜS - Doğru

 TENEFÜS - Yanlış

 Örnek Cümleler:

 1- Burak teneffüslerde bile test çözecek kadar çalışkan bir öğrenci.

 (Doğru)

 2- Tenefüste bana da tost alır mısın?

 (Yanlış)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#TDK#Teneffüs