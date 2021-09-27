Teneffüs nasıl yazılır? TDK'ya göre teneffüs kelimesinin doğru yazımı...

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Teneffüs kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Mola

2- Paydos

3- Ara

4- Dinlence

Teneffüs Nasıl Yazılır?

Arapça kökenli bir sözcük olan teneffüs kelimesinin tek ''f'' ile mi yoksa iki ''f'' harfi ile mi yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kelimenin doğru yazımı ''Teneffüs'' şeklindedir.

TDK'ya Göre Teneffüs Kelimesinin Doğru Yazımı

Teneffüs kelimesinin ilk anlamı nefes almak, ikinci anlamı ise mola vermektir. TDK'ya göre Teneffüs sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

TENEFFÜS - Doğru

TENEFÜS - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Burak teneffüslerde bile test çözecek kadar çalışkan bir öğrenci.

(Doğru)

2- Tenefüste bana da tost alır mısın?

(Yanlış)