Tendom nedir? El ve ayak tendon kopması ne kadar sürede iyileşir, tedavi edilmezse ne olur?

Haberin Devamı

Tendom ağrısı, sıkışma, yırtılma ya da kopma gibi durumlarda gelişir. Daha çok sporcularda meydana gelen tendom ağrısı, kasların gereğinden çok çalışmasından kaynaklanır.

Tendom Nedir?

Tendom, kas iskeletini birbirine bağlayan bağlara denir. İki çeşit tendom vardır. Bunlar ise, eklemleri açan tendon, Extansor ve eklemleri kapatan tendon Fleksor olarak bilinir. Genellikle de bacak bölgesinde ortaya çıkan bu ağrılar, bacak arka kasların ve bacak ön kasların kütleme, kopma ya da ani bir şekilde ağrıması ile ortaya çıkar. Tendon yırtığı, hasarlı olan bölgede şu etkileri ortaya çıkartır;

Tendomlarda yırtık olduğu zaman bölgede morarma meydana gelir.

Tendom yırtığı olan bölgede kuvvet kaybı da en önemli belirtiler arasında yer alır.

Ağır bir cisim kaldırırken bölgede ağrı başlar.

Bacağınızda bu durumlardan herhangi biri meydana geldiyse, büyük ihtimalle bölgede tendom yırtığı olduğunu gösterir. Aynı zamanda tendon yırtığı, spora ve maça ısınmadan başlayanlarda sıkça meydana gelen bir hastalıktır. Ani hareket, ani koşu ve ani zıplama, tendomların hasara uğramasına yol açar. Tendom zayıflaması, kan dolaşımı bozukluğu, yaşlılık ve sürekli antibiyotik kullanımı gibi durumlarda da ortaya çıkar.

Haberin Devamı

El ve Ayak Tendon Kopması Ne Kadar Sürede İyileşir?

El ve ayak tendon kopması, farklı özelliklere sahiptir. PRP tedavi yöntemi, özellikle de yırtık vakalarında tercih edilir. Bu yöntemde ise, vücudun başka bir bölgesinden pıhtılaşmış olan kan alınır. Bu pıhtılaşmış kan, şırınga aracılığı ile yırtığın bulunduğu bölgeye enjekte edilir.

Tendom yırtık vakalarında dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise, 36 saat içinde cerrahi müdahalenin yapılması gerektiğidir. PRP ise, sadece tedavi sürecini hızlandırır. Otuz altı saat içinde tendon tedavisi ameliyatının gerçekleşmesi gerekir. Ameliyattan sonra ise, hastanın mutlaka istirahat etmesi gerekir. Yırtılan bölgenin yavaş yavaş hareket ettirilmesi gerekir. Hastaların tamamen iyileşmeden normal hayatına dönmemesi gerekir.

Tendon Yırtığı Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Tendon sıkışması vakalarında, ortopedik tedavi sürecinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir. Sıkışma, kendisini şiddetli ağrı ve sancılarla gösterir. Tendon sıkışması olduğu zaman, sinirlere baskı yapar ve acıyı da artırır. Bu gibi durumlarda zaman kaybetmeden ortopedik tedaviye başlanması gerekir. Eğer ortopedik tedavi ihmal edilirse, cerrahi müdahale de kaçınılmaz bir hale gelir. Bu ilk aşamada bölgeye soğuk tedavisi uygulanması gerekir. Hassasiyet, şişlik ve kızarıklık gibi sorunlar da kendini göstermeye başlar. Ortopedi doktoru, bu duruma uygun ilaçları reçeteye edebilir.

Haberin Devamı

Tendonda kopma meydana geldiğinde ise, kopma olan bölgede laflar ve eklemler hareket edemez. Bu tedavi de yırtıkta olduğu gibi 36 saat içinde cerrahi müdahale yapılması gerekir. Bu müdahalede işleminde, kopan yerler dikilir ve hastaya bir süre istirahat etmesi tavsiye edilir. Yırtık vakalarına göre kopma vakaları, hareket kısıtlılığı açısından ciddi sonuçlara neden olur. Hasta ise, hasarın meydana geldiği bölgeyi kullanamaz.

Alevlenme sorunu için uzman doktor, alevlenmeyi giderici bir ilaç ve ağrı kesici yazabilir. Tendon tedavisinde istirahat konusunda sabırlı olunması çok önemlidir. Bu konuda sabırlı olunamadığı zaman ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Masa başı işlerde uygun pozisyonu oluşturmak, spor yaparken hafif egzersizlerle öncelikle ısınmak ve uzun süre hareketsiz bir şekilde bilgisayar kullanmamak tendonlarınızın korunmasını sağlar. Ters bir hareket sonucunda bacaklarda ve kollarda ağrı yaşanması durumunda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.