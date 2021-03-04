Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş sözü genellikle iki insanın birbiriyle benzer niteliklerini belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş Atasözünün Anlamı

Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş sözü, bazen iki insanın birbirine yakıştırıldığında kullanılmaktadır. Ancak bazen de bazı yönleriyle hiç beğenilmeyen iki insanın birebir birbirleriyle aynı olduğunu ifade etmek için kullanılan bir söz olma özelliğine sahiptir.

- Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş sözünün anlamı şu şekildedir; Hoşa gitmeyen nitelikleri olan iki değersiz kişi bir araya gelmiş, yakınlaşmış.

Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Çoğu zaman sevilmeyen ve bazı yönleriyle tepki geçen iki insanın bir araya geldiğini ifade eden bir söz olarak kullanılan Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş değiminin örnek cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

- Şunlara bak tam da kendisi gibi birisiyle evleniyor. " Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş."