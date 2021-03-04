MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.03.2021 - 03:02 | Son Güncelleme:

Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş sözü, toplumumuzda bazen olumlu bazen de olumsuz anlamlarda kullanılabilmektedir. Sizin için Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konularını tüm detayları ile birlikte derledik.

Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş sözü genellikle iki insanın birbiriyle benzer niteliklerini belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

 Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş Atasözünün Anlamı

 Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş sözü, bazen iki insanın birbirine yakıştırıldığında kullanılmaktadır. Ancak bazen de bazı yönleriyle hiç beğenilmeyen iki insanın birebir birbirleriyle aynı olduğunu ifade etmek için kullanılan bir söz olma özelliğine sahiptir.

 - Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş sözünün anlamı şu şekildedir; Hoşa gitmeyen nitelikleri olan iki değersiz kişi bir araya gelmiş, yakınlaşmış.

 Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

 Çoğu zaman sevilmeyen ve bazı yönleriyle tepki geçen iki insanın bir araya geldiğini ifade eden bir söz olarak kullanılan Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş değiminin örnek cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

 - Şunlara bak tam da kendisi gibi birisiyle evleniyor. " Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi