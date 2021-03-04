Tencere Dibin Kara Seninki Benden Kara atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tencere dibin kara seninki benden kara atasözü genellikle sen benden de betersin anlamında kullanılır. Kalıplaşmış bu atasözü atalarımızın zamanında deneyimlediği olaylardan esinlenerek ortaya çıkmıştır.

Tencere Dibin Kara Seninki Benden Kara Atasözünün TDK Anlamı Nedir?

Bu atasözünün TDK anlamı kısaca kötülük, kusur yönünden sen, benden daha betersin. Bende yanlış ne kadar huy ve davranış var ise daha kötüsü sende var. Karşınızdakinde kusur aramaya çalışmayın. Yoksa o da sizin kusurlarınızı söylemekten kaçınmaz anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Tencere Dibin Kara Seninki Benden Kara Atasözüne Örnek Verilen Cümle

Tencere dibin kara seninki benden kara atasözü için kurulmuş örnek cümle;

Kendine bakmadan sürekli beni eleştirip kötülüyorsun tencere kara seninki benden kara hesabı.