Tencere Dibin Kara Seninki Benden Kara atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri sıklıkla kullanılan kelimeler bütünüdür. Atasözleri genellikle iki kelimeden oluşur. Tencere dibin kara seninki benden kara atasözünde olduğu gibi halk tarafından aynı biçimde söylenir. Anlam bakımından içerisinde çok şey barındırır. Tencere dibin kara seninki benden kara atasözü ne anlama gelir? Nerede ne zaman kullanılır hepsini derledik.
Tencere dibin kara seninki benden kara atasözü genellikle sen benden de betersin anlamında kullanılır. Kalıplaşmış bu atasözü atalarımızın zamanında deneyimlediği olaylardan esinlenerek ortaya çıkmıştır.
Tencere Dibin Kara Seninki Benden Kara Atasözünün TDK Anlamı Nedir?
Bu atasözünün TDK anlamı kısaca kötülük, kusur yönünden sen, benden daha betersin. Bende yanlış ne kadar huy ve davranış var ise daha kötüsü sende var. Karşınızdakinde kusur aramaya çalışmayın. Yoksa o da sizin kusurlarınızı söylemekten kaçınmaz anlamında kullanılan bir atasözüdür.
Tencere Dibin Kara Seninki Benden Kara Atasözüne Örnek Verilen Cümle
Tencere dibin kara seninki benden kara atasözü için kurulmuş örnek cümle;
Kendine bakmadan sürekli beni eleştirip kötülüyorsun tencere kara seninki benden kara hesabı.