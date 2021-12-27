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Temsili ne demek, ne anlama gelir? Temsili kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Temsili#Temsili Ne Demek
Temsili ne demek, ne anlama gelir Temsili kelimesinin TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan temsil kelimesi, musul sözcüğünden türetilmiştir. Musul, benzemek ve andırmak anlamına gelirken, temsil bir kişinin ya da kurumun adına hareket etmek, başkalarının adına kararlar almak demektir. Bu kelimenin yan anlamı simge ve baskıdır. Temsili bu sözcüğün sonuna getirilen nispet ekiyle (-i) oluşturulmuştur. Temsili ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Temsili kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Temsili kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Simgesel 2- Sembolik 3- Misal 4- Örnek 5- Gıyaben 6- Zihnen 7- Bil-kuvve

 8- Hayali 9- İmgesel 10- Farazi

 Temsili Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Bir kavramın ya da olgunun daha net anlaşılmasını sağlayan tüm bilgilere ve görsellere temsili denir. Temsili aynı zamanda, örnek ve misal anlamına gelir. Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok tamlama ve kalıp ifade günlük hayatta sıklıkla kullanılır.

 Örnek Kelimeler: 1- Temsili demokrasi 2- Temsili resim 3- Temsili Anlatım

 4- Temsili istiare 5- Temsili Hükümet

 Temsili Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Temsili kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Bir şeyin zihnen tasavvur edilmesini sağlayan bilgi ya da resim

 İkinci Anlamı: Örnek, şablon, çeşit

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 Temsili Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Demokrasi, klasik çoğulcu, temsili ve koruyucu demokrasi olarak üçe ayrılır.''

 

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