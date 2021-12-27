Temsili ne demek, ne anlama gelir? Temsili kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Temsili kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Simgesel 2- Sembolik 3- Misal 4- Örnek 5- Gıyaben 6- Zihnen 7- Bil-kuvve

8- Hayali 9- İmgesel 10- Farazi

Temsili Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bir kavramın ya da olgunun daha net anlaşılmasını sağlayan tüm bilgilere ve görsellere temsili denir. Temsili aynı zamanda, örnek ve misal anlamına gelir. Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok tamlama ve kalıp ifade günlük hayatta sıklıkla kullanılır.

Örnek Kelimeler: 1- Temsili demokrasi 2- Temsili resim 3- Temsili Anlatım

4- Temsili istiare 5- Temsili Hükümet

Temsili Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Temsili kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir şeyin zihnen tasavvur edilmesini sağlayan bilgi ya da resim

İkinci Anlamı: Örnek, şablon, çeşit

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Temsili Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Demokrasi, klasik çoğulcu, temsili ve koruyucu demokrasi olarak üçe ayrılır.''