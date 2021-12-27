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Tempo ne demek, ne anlama gelir? Tempo kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tempo#Tempo Ne Demek
Tempo ne demek, ne anlama gelir Tempo kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Latinceden geçmiş olan tempo kelimesi, önceki yüzyıllarda sadece müzik terimi olarak kullanılıyordu. Bir şarkının söylenme ve çalınma hızına tempo denir. Bu kelime birçok tamlama ve kalıp ifadenin içinde yer alır. Bunların arasında en bilinenleri şunlardır: 1- Aynı tempoyu yakalamak 2- Hafif tempolu koşu 3- Tempoyu yüksek tutmak 4- Temposuz yürüyüş. Tempo ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Tempo kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Tempo kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hız 2- Ritim 3- Sürat 4- Ahenk 5- Dizem 6- Ezgi 7- Tartım 8- Melodi

 9- Çabukluk 10- Usul

 Tempo Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Antik dönemden beri kullanılan tempo kelimesinin sözlük anlamı hızdır. Bir şeyin ilerleme evresine ve bu evrelerdeki gelişim süreci de tempo olarak adlandırılır. Bu sözcük spor dallarında terim anlamında kullanılır. Sporcuların esneme ve ısınma hareketlerini belli bir sürede ve hızda yapmasına tempo denir.

 Tempo Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Tempo kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Şarkıların çalınma hızı

 İkinci Anlamı: Sürat, ritim

 Üçüncü Anlamı: Belli başlı hareketlerin belirtilen süre içerisinde tekrarlanması

 Tempo Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Bu hareketleri belli bir tempoyla yapmazsan kaslarına

 2- Kafede çalan şarkıya hep birlikte şarkıya tempo tuttuk.

 

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