Tempo ne demek, ne anlama gelir? Tempo kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Tempo kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hız 2- Ritim 3- Sürat 4- Ahenk 5- Dizem 6- Ezgi 7- Tartım 8- Melodi

9- Çabukluk 10- Usul

Tempo Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Antik dönemden beri kullanılan tempo kelimesinin sözlük anlamı hızdır. Bir şeyin ilerleme evresine ve bu evrelerdeki gelişim süreci de tempo olarak adlandırılır. Bu sözcük spor dallarında terim anlamında kullanılır. Sporcuların esneme ve ısınma hareketlerini belli bir sürede ve hızda yapmasına tempo denir.

Tempo Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Tempo kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Şarkıların çalınma hızı

İkinci Anlamı: Sürat, ritim

Üçüncü Anlamı: Belli başlı hareketlerin belirtilen süre içerisinde tekrarlanması

Tempo Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Bu hareketleri belli bir tempoyla yapmazsan kaslarına

2- Kafede çalan şarkıya hep birlikte şarkıya tempo tuttuk.