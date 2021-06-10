Temperli Cam Nedir Ve Ne İşe Yarar? Temperli Cam Nerelerde Kullanılır Ve Neden Kırılır

Tamperli cam, büyük darbeler alması sonucunda çok parçalı, küçük ve çok keskin olmayan bir şekilde kırılır. Bu sayede yaralanmaları ve ciddi sorunları önler.

Temperli Cam Nedir ve Ne İşe Yarar?

Tamperli cam, normal camlardan çok daha dayanıklı, sert ve farklı bir camdır. Tamperli cam, yüksek darbe aldığı zaman çok küçük parçalar şeklinde ve keskin olmayan bir şekilde kırılır. Bu da ciddi yaralanmaların ve sağlık sorunlarının oluşumunu engeller. Bu camlar, pek çok alanda kullanılır.

Isıya dayanıklılığı ile bilinen bu camlar, normal cama göre 5 kat daha fazla ısıya dayanır. Bu özelliği nedeni ile bu camlara güvenlik camı ismi de verilir. Bu camlar, günümüzde pek çok alanda kullanılarak yaralanmaları önemli ölçüde en aza indirir.

Tamperli cam pek çok farklı alanda kullanılabilir. Bunun asıl nedeni ise, hem darbelere ve çarpmalara hem de ısıya dayanıklı bir yapıya sahip olmasıdır. Bu camlar, bir kaza anında araç darbe aldığında genellikle hemen kırılmaz. Darbenin etkisi ile sadece çatlar. Fakat kaza anında cam, büyük bit darbe aldığı zaman kırılsa bile cam çok küçük parçalara ayrılır ve bu da aracın içindeki kişinin zarar görmesini önler.

Temperli Cam Nerelerde Kullanılır ve Neden Kırılır?

Tamperli cam, ısıya ve darbelere dayanıklı olduğu için pek çok farklı alanda kullanılır. Özellikle de arabaların camlarında kaza anlarında sürücülerin zarar görmesini önlemek için temperli cam kullanılır.

Güvenliği sağlamak için araçlarda temperli cam kullanımı çok önemlidir. Özellikle araba camlarında kullanılması çok önemli olan bu cam, olası bir kaza anında alınan darbe küçükse kırılmaz sadece çatlar. Ama araç kaza anında büyük bir darbe almışsa temperli cam kırılır ama çok küçük parçalara ayrılacağı için aracın içinde olanlar ya da dışarıda bulunan bir kişiye zarar vermez. Aynı zamanda, kaza yaşanan yere dökülen cam kırıkları keskin olmayan küçük parçalar halinde çevreye yayılacağı için oradan geçen diğer araçların tekerleklerinin patlamasını önler.

Temperli cam, ısı dayanıklılığı yönünden normal camlardan 5 kat daha dayanıklı olduğu için fırın camlarında da sıkça kullanılır. Fırın yüksek ısılara çıktığı zaman bile hiçbir zarar görmeyen bu cam, kullanıldığı alanlarda insanlara büyük kolaylık sağlar. Bunun yanı sıra temperli camın kullanıldığı diğer başlıca alanlar;

Fırın camları

Otobüslerin yan camları

Duşakabin ve küvet camları

Cam gökdelenlerin dış yüzeyleri

Ağırlık kaldırması gereken ya da ısı görebilecek olan masa ve sehpa camları

Güzel görünüm amacı ile yapılan cam korkuluklarda,

Yanmaz tabak ve tepsilerde sıkça kullanılır.

Temperli Camın Özellikleri

Temperli cam, ısıya ve darbelere çok dayanıklı bir cam çeşididir. Aynı kalınlıkta olduğu normal bir camdan 5 kat daha dayanıklı olan temperli cam, gökdelenlerin dış yüzeyinde de sıkça kullanılır. Hem güzel görüntüsü hem de dayanıklı yapısı ile pek çok farklı alanda kullanılıyor.

Güvenlik nedeni ile özellikle de araçların ve otobüslerin camlarında bu camlar çok sık kullanılıyor. Kaza anında alınan darbe sonucunda bu cam, diğerlerine göre daha dayanıklı olduğu için önce çatlar ancak büyük darbeler sonucunda küçük parçalara ayrılarak etrafa yayılır. Bu da hem araç içindeki hem de dışındaki insanların zarar görmesini önlemek için kullanılır. Aynı zamanda bu sayede yoldan geçen diğer araçların lastikleri patlamaz.