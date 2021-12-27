Teminat ne demek, ne anlama gelir? Teminat kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Teminat kelimesi, hem televizyonda hem de sosyal medyada en sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Sık duyulan bu kelime, pek çok kişi tarafından da internette araştırılıyor.

Teminat Ne Demek?

Teminat kelimesi, dilimizde en sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Teminat kelimesi, Arapçadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Bu kelime dilimizde güvence anlamına gelir.

Teminat Ne Anlama Gelir?

Teminat kelimesi, dilimize Arapçadan girmiş olan bir kelimedir. Bu kelimenin anlamı ise, pek çok kişi tarafından merak ediliyor ve sıkça araştırılıyor. Teminat, aynı zamanda güvence anlamına gelir. Bu kelime, özellikle de bankacılık sektöründe sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Teminat kelimesi, cümle içinde ya da tek başına kullanılabiliyor.

Teminat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Teminat kelimesi, dilimizde pek çok alanda çok sık kullanıyor. Teminat kelimesi, dilimizde güvence demektir. Bu kelime, özellikle de iş dünyasında, sosyal yaşamda ve internette en sık rastladığımız kelimeler arasında yer alıyor. Teminat kelimesi, dilimizde tek başına ya da cümle içinde sıkça kullanılıyor. Daha çok riskli bir durum karşısında karşı tarafa güvence sağlamak amacı ile kullanılıyor.