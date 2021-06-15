Temerrüt nedir? Temerrüde düşmek ne anlama gelir? Temerrütün anlamı

Temerrüt, genel olarak kişinin borçlandığı bir edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi durumunu ifade etmektedir. Temerrüt kelimesinin anlamının doğru bir şekilde öğrenilmesi beraberinde temerrüde düşmek gibi tabirlerinde doğru bir şekilde algılanmasını sağlamaktadır. Bankacılık ve hukuk alanında çoğunlukla karşı karşıya kalınan bir kelime olarak bilinmektedir.

Temerrüt nedir?

Temerrüt, alacaklı veya borçlu taraflarından birinin borcunu veya yükümlülüğünü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumunu ifade eder. Bu sorumluluk genellikle karşılıklı olarak imzalanan sözleşmelerin taraflara yüklediği edimlerin yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkmaktadır.

Temerrüt hukuki olarak borçlu ve alacaklının temerrüdü şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Alacaklı temerrüdü, alacaklının ifa edilmek istenen edimi kabul etmemesi şeklinde tezahür ederken borçlu temerrüdü borçlanılan edimin zamanında ve uygun şekilde ifa edilmemesidir. Borcun ifası mümkün iken ifa ve ifayı kabulde gecikme temerrüt için yeterli olmaktadır. Temerrüt için ayrıca kusur aranmamaktadır.

Temerrüde Düşmek Ne Anlama Gelir?

Temerrüde düşmek tabiri anlamı merak edilerek araştırılan hususlardan biridir. Temerrüde düşmek sanıldığının aksine borcu hiç ödeyemeyecek halde bulunmak veya iflas etmek anlamına gelmez. Borcu tam olarak ödeyememek veya zamanında ödeyememek manasına gelir.

Temerrütün Anlamı

Temerrüt kelimesi, Arapçadan dilimize geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre temerrütün manası şöyledir:

- Dik kafalılık, kafa tutma, direnme

- Ek faiz ödememe durumu

- Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim.