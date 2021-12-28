Temenni etmek ne demek, ne anlama gelir? Temenni etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Temenni Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Talep etmek 2- Dilemek 3- Arzu etmek 4- İstemek 5- Murat etmek 6- Ummak

7- Ümit etmek 8- Rica 9- Peşine Düşmek 10- Niyaz Etmek

Temenni Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bu kelimeden türetilen birleşik isimler ve tamlamalar şunlardır:

1- Temenni Sigası - Dil bilgisinde dilek - şart kipi (-se -sa)

2- Mütedenni - Temenni eden, isteyen, dileyen

Temenni Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Yaklaşık olarak 5 asırdı kullanılmakta olan temenni kelimesinin sözlük anlamı murat etmek ve dilemektir. Temenni etmek cümle içerisinde tamlama olarak görev alır. Dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar bitişik değil ayrı yazılmalıdır.

Temenni Etmek - Doğru Kullanım

Temennietmek - Yanlış Kullanım

Temenni Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Temenni ettiğim şeylerin bir bir gerçekleşmesi beni hem şaşırtıyor hem de çok mutlu ediyor.

2- Ben de onunla en kısa zamanda görüşmeyi temenni ediyorum.