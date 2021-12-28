Temenni etmek ne demek, ne anlama gelir? Temenni etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Temenni Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Talep etmek 2- Dilemek 3- Arzu etmek 4- İstemek 5- Murat etmek 6- Ummak
7- Ümit etmek 8- Rica 9- Peşine Düşmek 10- Niyaz Etmek
Temenni Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Bu kelimeden türetilen birleşik isimler ve tamlamalar şunlardır:
1- Temenni Sigası - Dil bilgisinde dilek - şart kipi (-se -sa)
2- Mütedenni - Temenni eden, isteyen, dileyen
Temenni Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
Yaklaşık olarak 5 asırdı kullanılmakta olan temenni kelimesinin sözlük anlamı murat etmek ve dilemektir. Temenni etmek cümle içerisinde tamlama olarak görev alır. Dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar bitişik değil ayrı yazılmalıdır.
Temenni Etmek - Doğru Kullanım
Temennietmek - Yanlış Kullanım
Temenni Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Temenni ettiğim şeylerin bir bir gerçekleşmesi beni hem şaşırtıyor hem de çok mutlu ediyor.
2- Ben de onunla en kısa zamanda görüşmeyi temenni ediyorum.