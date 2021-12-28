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Temenni etmek ne demek, ne anlama gelir? Temenni etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Temenni Etmek#Kelime#TDK
Temenni etmek ne demek, ne anlama gelir Temenni etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan temenni kelimesi ''munye'' sözcüğünden türetilmiştir. Munye hem gaye ve amaç hem de istek ve arzu anlamına gelir. Temenni etmek ise bir şeyin gerçekleşmesini çok fazla istemek demektir. Temenni Etmek ne demek, ne anlama gelir? Temenni Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı detayları ile sizler için derledik.

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 Temenni Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Talep etmek 2- Dilemek 3- Arzu etmek 4- İstemek 5- Murat etmek 6- Ummak

 7- Ümit etmek 8- Rica 9- Peşine Düşmek 10- Niyaz Etmek

 Temenni Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Bu kelimeden türetilen birleşik isimler ve tamlamalar şunlardır:

 1- Temenni Sigası - Dil bilgisinde dilek - şart kipi (-se -sa)

 2- Mütedenni - Temenni eden, isteyen, dileyen

 Temenni Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Yaklaşık olarak 5 asırdı kullanılmakta olan temenni kelimesinin sözlük anlamı murat etmek ve dilemektir. Temenni etmek cümle içerisinde tamlama olarak görev alır. Dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar bitişik değil ayrı yazılmalıdır.

 Temenni Etmek - Doğru Kullanım

 Temennietmek - Yanlış Kullanım

 Temenni Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Temenni ettiğim şeylerin bir bir gerçekleşmesi beni hem şaşırtıyor hem de çok mutlu ediyor.

 2- Ben de onunla en kısa zamanda görüşmeyi temenni ediyorum.

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#Temenni Etmek#Kelime#TDK

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