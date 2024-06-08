Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor... SÄ±nav hakkÄ±nda tÃ¼m geliÅŸmeler gÃ¼n boyunca HÃ¼rriyet/EÄŸitimâ€™de

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09.15 ADAYLAR SINAV SALONLARINA ALINIYOR

Saat 09:15 itibarÄ±yla Ä°stanbul Ãœniversitesinde adaylar sÄ±nav merkezlerine alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. SÄ±nav salonunu kontrol etmek isteyen ve erken giren adaylarÄ±n sayÄ±sÄ± oldukÃ§a fazla. Adaylar sÄ±nav salonlarÄ±na sÄ±nava giriÅŸ belgeleri ve kimlikleri dÄ±ÅŸÄ±nda sadece etiketi sÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ su ÅŸiÅŸeleriyle girebiliyor. Kolyeler takÄ±lar polis kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SÄ±nav salonuna giren yakÄ±nÄ±nÄ± son kez fotoÄŸraflamak isteyen veliler kapÄ± Ã¶nÃ¼nden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

08.45 Ä°LK OKULLARA GELEN ADAYLARIN SAYISI ARTIYOR

Ä°stanbul Ãœniversitesi BeyazÄ±t kampÃ¼sÃ¼nÃ¼n tarihi kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde kalabalÄ±k saat 08:00 itibarÄ±yla artmaya baÅŸladÄ±. Adaylar geÃ§ kalmamak ve stresle daha iyi baÅŸ edebilmek iÃ§in aileleriyle birlikte erkenden sÄ±nav merkezi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. SÄ±nav Ã¶ncesi aileler arasÄ±nda en Ã§ok sorularÄ±n zorluk seviyesinin nasÄ±l olacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

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Ã‡ok stresli deÄŸilim ama ne olacaÄŸÄ±nÄ± da Ã§ok merak ediyorum. Puan en belirleyici ÅŸey ama biyokimya ya da Ä°ngilizce ile alakalÄ± bir bÃ¶lÃ¼m istiyorum. Fen alanÄ±nda kendime gÃ¼veniyorum. Bu sene sorularÄ±n kolay olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

Ecenur Ercan: KardeÅŸim 2018â€™de benim sÄ±nava girdiÄŸim yerde ve Ã¼niversitemde sÄ±nava girecek. Benden daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ±. Evde beklemektense burada beklemek istedik. UmarÄ±m gÃ¶nlÃ¼nce olur.

SÄ±nava Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ giriÅŸim. GÃ¼zel sanatlar fakÃ¼ltesinde okuyordum ancak bÄ±raktÄ±m. Åžimdi yeniden Ankara, Ä°stanbul ya da Ã‡anakkaleâ€™de resim bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kazanmak istiyorum. Kendime gÃ¼veniyorum. Yeterince sÄ±nav tecrÃ¼bem var ve kazanacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorum.Â

Hayriye BiÃ§ici (veli): KÄ±zÄ±ma gÃ¼veniyorum ve TYTâ€™de baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Biz okula biraz uzak bir bÃ¶lgeden geldik o nedenle erkenciyiz.Â

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SÄ±nava ikinci kez giriyorum, ÅŸu an bir yerde okumuyorum. Bilgi iÅŸlemde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum ve yazÄ±lÄ±m alanÄ±nda okumak istiyorum. SÄ±navÄ±n orta derecede zor olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. YeÄŸenlerim benimle geldi, iki aÄŸabeyim var onlar da sÄ±nava giriyor. 3 kardeÅŸ bu yÄ±l sÄ±nava giriyoruz ancak onlar baÅŸka okullarda girecek.

Sibel YÄ±ldÄ±z (Veli): Ã‡ocuÄŸum kadar heyecanlÄ±yÄ±m. YanlÄ±ÅŸ okula gelmiÅŸiz, YeÅŸilkÃ¶y 50. YÄ±l Anadolu Lisesi yerine YeÅŸilkÃ¶y Anadolu Lisesiâ€™ne geldik. Az Ã¶nce yanlÄ±ÅŸ okul olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. Bu nedenle de biraz stres olduk.

Ben fizyoterapi okuyorum ve sÄ±nava 4â€™Ã¼ncÃ¼ kez giriyorum. Ben de artÄ±k alÄ±ÅŸkanlÄ±k oldu. Her sÄ±navda iyi bir puan alÄ±yorum ve bu yÃ¼zden motive oluyorum. Ä°lerleyen yÄ±llarda da sÄ±nava girmeye devam ederim diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum

Metehan Demirel: 22 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ve bu sÄ±nava ikinci giriÅŸim. Buraya hazÄ±rlÄ±klÄ± geldik. Sandalyelerimizi ve yiyeceklerimizi aldÄ±k. Polis olmak istiyorum. Bu yÄ±l MSÃœâ€™ye de girmiÅŸtim ve gerÃ§ekten YKSâ€™ye benziyor. SÄ±nava bir diÄŸer girme nedenim ise Ã–SYM ÅŸekerlerini Ã§ok sevmem.Â

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Bayram Yazgan: ArkadaÅŸlarÄ±mÄ± sÄ±nav sonuna kadar bekleyeceÄŸim. Onlara gÃ¼veniyorum.Â

08.30Â ADAYLAR SINAV MERKEZLERÄ°NE GELMEYE BAÅžLADI

Asude Yaren Ã‡akmak: Ã‡ok stresli ve heyecanlÄ±yÄ±m. Bununla baÅŸ edebilmek ve ortama alÄ±ÅŸabilmek iÃ§in erken geldim. Benim iÃ§in TYT ve YDT Ã¶nemli. Ä°ngiliz Dili ve EdebiyatÄ± istiyorum.

Emel BerktaÅŸ: KÄ±zÄ±mdan daha stresli ve heyecanlÄ±yÄ±m. Staj yoÄŸunluÄŸu olduÄŸu iÃ§in ne kadar iyi hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±ndan emin deÄŸilim. Bu belirsizlikle heyecanla sÄ±navdan Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekleyeceÄŸim.

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Kendimi Ã§ok hazÄ±r hissetmiyorum ama temelim iyi. AYT belirleyici olacak benim iÃ§in. Akdeniz Ãœniversitesi bilgisayar mÃ¼hendisliÄŸi istiyorum. HeyecanlÄ± deÄŸilim.

MÃ¼rÃ¼vet Durak: UmarÄ±m oÄŸlum istediÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kazanÄ±r. Ben Ã§ok daha stresliyim. Her sene geÃ§ kalanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in saat 7:30â€™da geldik.

MimarlÄ±k son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisiyim. 22 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Bu yÄ±l mezun olacaÄŸÄ±m ama havacÄ±lÄ±k okumak ve sonrasÄ±nda belki pilot olmak istediÄŸim iÃ§in bu yÄ±l yeniden sÄ±nava giriyorum. Pek heyecanlÄ± deÄŸilim ama yine de sÄ±navÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlamak istiyorum.

HÃ¼seyin Bayrakal (veli): GeÃ§ kalmamak iÃ§in sÄ±nav binasÄ±na sabahÄ±n erken saatlerinde geldik. KÄ±zÄ±ma gÃ¼veniyorum zaten bir Ã¼niversite kazandÄ± ve ÅŸu an mezun olmak Ã¼zere. BugÃ¼n de sÄ±navÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.Â