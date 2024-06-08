×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLEREÄŸitimTemel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapÄ±lÄ±yor... SÄ±nav hakkÄ±nda tüm geliÅŸmeler gün boyunca Hürriyet/EÄŸitimâ€™de

Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapÄ±lÄ±yor... SÄ±nav hakkÄ±nda tüm geliÅŸmeler gün boyunca Hürriyet/EÄŸitimâ€™de

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Temel Yeterlilik Testi#TYT#ÖSYM
Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor... SÄ±nav hakkÄ±nda tÃ¼m geliÅŸmeler gÃ¼n boyunca HÃ¼rriyet/EÄŸitimâ€™de
BeyazÄ±t ÅženbÃ¼kMelike Ã‡ALKAP
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 08:29

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±â€™nÄ±n (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugÃ¼n TÃ¼rkiye genelinde, LefkoÅŸaâ€™da ve HÄ±rvatistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Zagrebâ€™de toplam 245 sÄ±nav merkezinde dÃ¼zenleniyor. 3 milyon 120 bin 878 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu TYT, saat 10.15 itibarÄ±yla tÃ¼m sÄ±nav merkezlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek ve adaylar saat 10.00â€™dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak. YaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±navda adaylara TÃ¼rkÃ§eden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde 20 soru sorulacak. Toplam 120 sorunun yer alacaÄŸÄ± sÄ±navda sÃ¼re 165 dakika olacak. SÄ±navÄ±n ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YabacÄ± Dil Testi (YDT) ise yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸecek. HÃ¼rriyet EÄŸitim Servisi muhabirleri BeyazÄ±t ÅženbÃ¼k ve Melike Ã‡alkap sÄ±navÄ± Ä°stanbul Ãœniversitesi, YeÅŸilkÃ¶y Anadolu Lisesi ve KadÄ±kÃ¶y Anadolu Lisesiâ€™nden izleyecek. YKSâ€™ye ait tÃ¼m geliÅŸmeleri bugÃ¼n ve yarÄ±n saati saatine sitemizden aktaracaÄŸÄ±z.

Haberin DevamÄ±

09.15 ADAYLAR SINAV SALONLARINA ALINIYOR
Saat 09:15 itibarÄ±yla Ä°stanbul Ãœniversitesinde adaylar sÄ±nav merkezlerine alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. SÄ±nav salonunu kontrol etmek isteyen ve erken giren adaylarÄ±n sayÄ±sÄ± oldukÃ§a fazla. Adaylar sÄ±nav salonlarÄ±na sÄ±nava giriÅŸ belgeleri ve kimlikleri dÄ±ÅŸÄ±nda sadece etiketi sÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ su ÅŸiÅŸeleriyle girebiliyor. Kolyeler takÄ±lar polis kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SÄ±nav salonuna giren yakÄ±nÄ±nÄ± son kez fotoÄŸraflamak isteyen veliler kapÄ± Ã¶nÃ¼nden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

08.45 Ä°LK OKULLARA GELEN ADAYLARIN SAYISI ARTIYOR
Ä°stanbul Ãœniversitesi BeyazÄ±t kampÃ¼sÃ¼nÃ¼n tarihi kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde kalabalÄ±k saat 08:00 itibarÄ±yla artmaya baÅŸladÄ±. Adaylar geÃ§ kalmamak ve stresle daha iyi baÅŸ edebilmek iÃ§in aileleriyle birlikte erkenden sÄ±nav merkezi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. SÄ±nav Ã¶ncesi aileler arasÄ±nda en Ã§ok sorularÄ±n zorluk seviyesinin nasÄ±l olacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor... SÄ±nav hakkÄ±nda tÃ¼m geliÅŸmeler gÃ¼n boyunca HÃ¼rriyet/EÄŸitimâ€™de
Ã‡Ä±nar Ercan: Ã‡ok stresli deÄŸilim ama ne olacaÄŸÄ±nÄ± da Ã§ok merak ediyorum. Puan en belirleyici ÅŸey ama biyokimya ya da Ä°ngilizce ile alakalÄ± bir bÃ¶lÃ¼m istiyorum. Fen alanÄ±nda kendime gÃ¼veniyorum. Bu sene sorularÄ±n kolay olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

Haberin DevamÄ±

Ecenur Ercan: KardeÅŸim 2018â€™de benim sÄ±nava girdiÄŸim yerde ve Ã¼niversitemde sÄ±nava girecek. Benden daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ±. Evde beklemektense burada beklemek istedik. UmarÄ±m gÃ¶nlÃ¼nce olur.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor... SÄ±nav hakkÄ±nda tÃ¼m geliÅŸmeler gÃ¼n boyunca HÃ¼rriyet/EÄŸitimâ€™de
Berfin BiÃ§ici: SÄ±nava Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ giriÅŸim. GÃ¼zel sanatlar fakÃ¼ltesinde okuyordum ancak bÄ±raktÄ±m. Åžimdi yeniden Ankara, Ä°stanbul ya da Ã‡anakkaleâ€™de resim bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kazanmak istiyorum. Kendime gÃ¼veniyorum. Yeterince sÄ±nav tecrÃ¼bem var ve kazanacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorum.Â 

Hayriye BiÃ§ici (veli): KÄ±zÄ±ma gÃ¼veniyorum ve TYTâ€™de baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Biz okula biraz uzak bir bÃ¶lgeden geldik o nedenle erkenciyiz.Â

Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor... SÄ±nav hakkÄ±nda tÃ¼m geliÅŸmeler gÃ¼n boyunca HÃ¼rriyet/EÄŸitimâ€™de

Adnan YÃ¼ksek: SÄ±nava ikinci kez giriyorum, ÅŸu an bir yerde okumuyorum. Bilgi iÅŸlemde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum ve yazÄ±lÄ±m alanÄ±nda okumak istiyorum. SÄ±navÄ±n orta derecede zor olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. YeÄŸenlerim benimle geldi, iki aÄŸabeyim var onlar da sÄ±nava giriyor. 3 kardeÅŸ bu yÄ±l sÄ±nava giriyoruz ancak onlar baÅŸka okullarda girecek.

Haberin DevamÄ±

Sibel YÄ±ldÄ±z (Veli): Ã‡ocuÄŸum kadar heyecanlÄ±yÄ±m. YanlÄ±ÅŸ okula gelmiÅŸiz, YeÅŸilkÃ¶y 50. YÄ±l Anadolu Lisesi yerine YeÅŸilkÃ¶y Anadolu Lisesiâ€™ne geldik. Az Ã¶nce yanlÄ±ÅŸ okul olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. Bu nedenle de biraz stres olduk.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor... SÄ±nav hakkÄ±nda tÃ¼m geliÅŸmeler gÃ¼n boyunca HÃ¼rriyet/EÄŸitimâ€™de
Baran Muhammed AygÃ¼n: Ben fizyoterapi okuyorum ve sÄ±nava 4â€™Ã¼ncÃ¼ kez giriyorum. Ben de artÄ±k alÄ±ÅŸkanlÄ±k oldu. Her sÄ±navda iyi bir puan alÄ±yorum ve bu yÃ¼zden motive oluyorum. Ä°lerleyen yÄ±llarda da sÄ±nava girmeye devam ederim diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum

Metehan Demirel: 22 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ve bu sÄ±nava ikinci giriÅŸim. Buraya hazÄ±rlÄ±klÄ± geldik. Sandalyelerimizi ve yiyeceklerimizi aldÄ±k. Polis olmak istiyorum. Bu yÄ±l MSÃœâ€™ye de girmiÅŸtim ve gerÃ§ekten YKSâ€™ye benziyor. SÄ±nava bir diÄŸer girme nedenim ise Ã–SYM ÅŸekerlerini Ã§ok sevmem.Â 

Haberin DevamÄ±

Bayram Yazgan: ArkadaÅŸlarÄ±mÄ± sÄ±nav sonuna kadar bekleyeceÄŸim. Onlara gÃ¼veniyorum.Â 

08.30Â ADAYLAR SINAV MERKEZLERÄ°NE GELMEYE BAÅžLADI

Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor... SÄ±nav hakkÄ±nda tÃ¼m geliÅŸmeler gÃ¼n boyunca HÃ¼rriyet/EÄŸitimâ€™de
Asude Yaren Ã‡akmak: Ã‡ok stresli ve heyecanlÄ±yÄ±m. Bununla baÅŸ edebilmek ve ortama alÄ±ÅŸabilmek iÃ§in erken geldim. Benim iÃ§in TYT ve YDT Ã¶nemli. Ä°ngiliz Dili ve EdebiyatÄ± istiyorum.

Emel BerktaÅŸ: KÄ±zÄ±mdan daha stresli ve heyecanlÄ±yÄ±m. Staj yoÄŸunluÄŸu olduÄŸu iÃ§in ne kadar iyi hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±ndan emin deÄŸilim. Bu belirsizlikle heyecanla sÄ±navdan Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekleyeceÄŸim.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor... SÄ±nav hakkÄ±nda tÃ¼m geliÅŸmeler gÃ¼n boyunca HÃ¼rriyet/EÄŸitimâ€™de
Mehmet Berk Durak: Kendimi Ã§ok hazÄ±r hissetmiyorum ama temelim iyi. AYT belirleyici olacak benim iÃ§in. Akdeniz Ãœniversitesi bilgisayar mÃ¼hendisliÄŸi istiyorum. HeyecanlÄ± deÄŸilim.

Haberin DevamÄ±

MÃ¼rÃ¼vet Durak: UmarÄ±m oÄŸlum istediÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kazanÄ±r. Ben Ã§ok daha stresliyim. Her sene geÃ§ kalanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in saat 7:30â€™da geldik.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor... SÄ±nav hakkÄ±nda tÃ¼m geliÅŸmeler gÃ¼n boyunca HÃ¼rriyet/EÄŸitimâ€™de
Ä°rem Bayrakal: MimarlÄ±k son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisiyim. 22 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Bu yÄ±l mezun olacaÄŸÄ±m ama havacÄ±lÄ±k okumak ve sonrasÄ±nda belki pilot olmak istediÄŸim iÃ§in bu yÄ±l yeniden sÄ±nava giriyorum. Pek heyecanlÄ± deÄŸilim ama yine de sÄ±navÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlamak istiyorum.

HÃ¼seyin Bayrakal (veli): GeÃ§ kalmamak iÃ§in sÄ±nav binasÄ±na sabahÄ±n erken saatlerinde geldik. KÄ±zÄ±ma gÃ¼veniyorum zaten bir Ã¼niversite kazandÄ± ve ÅŸu an mezun olmak Ã¼zere. BugÃ¼n de sÄ±navÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Temel Yeterlilik Testi#TYT#ÖSYM

BAKMADAN GEÇME!