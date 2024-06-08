Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor... SÄ±nav hakkÄ±nda tÃ¼m geliÅŸmeler gÃ¼n boyunca HÃ¼rriyet/EÄŸitimâ€™de

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09.15 ADAYLAR SINAV SALONLARINA ALINIYOR
Saat 09:15 itibarÄ±yla Ä°stanbul Ãœniversitesinde adaylar sÄ±nav merkezlerine alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. SÄ±nav salonunu kontrol etmek isteyen ve erken giren adaylarÄ±n sayÄ±sÄ± oldukÃ§a fazla. Adaylar sÄ±nav salonlarÄ±na sÄ±nava giriÅŸ belgeleri ve kimlikleri dÄ±ÅŸÄ±nda sadece etiketi sÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ su ÅŸiÅŸeleriyle girebiliyor. Kolyeler takÄ±lar polis kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SÄ±nav salonuna giren yakÄ±nÄ±nÄ± son kez fotoÄŸraflamak isteyen veliler kapÄ± Ã¶nÃ¼nden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.
08.45 Ä°LK OKULLARA GELEN ADAYLARIN SAYISI ARTIYOR
Ä°stanbul Ãœniversitesi BeyazÄ±t kampÃ¼sÃ¼nÃ¼n tarihi kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde kalabalÄ±k saat 08:00 itibarÄ±yla artmaya baÅŸladÄ±. Adaylar geÃ§ kalmamak ve stresle daha iyi baÅŸ edebilmek iÃ§in aileleriyle birlikte erkenden sÄ±nav merkezi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. SÄ±nav Ã¶ncesi aileler arasÄ±nda en Ã§ok sorularÄ±n zorluk seviyesinin nasÄ±l olacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.
Ecenur Ercan: KardeÅŸim 2018â€™de benim sÄ±nava girdiÄŸim yerde ve Ã¼niversitemde sÄ±nava girecek. Benden daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ±. Evde beklemektense burada beklemek istedik. UmarÄ±m gÃ¶nlÃ¼nce olur.
Hayriye BiÃ§ici (veli): KÄ±zÄ±ma gÃ¼veniyorum ve TYTâ€™de baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Biz okula biraz uzak bir bÃ¶lgeden geldik o nedenle erkenciyiz.Â
Sibel YÄ±ldÄ±z (Veli): Ã‡ocuÄŸum kadar heyecanlÄ±yÄ±m. YanlÄ±ÅŸ okula gelmiÅŸiz, YeÅŸilkÃ¶y 50. YÄ±l Anadolu Lisesi yerine YeÅŸilkÃ¶y Anadolu Lisesiâ€™ne geldik. Az Ã¶nce yanlÄ±ÅŸ okul olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. Bu nedenle de biraz stres olduk.
Metehan Demirel: 22 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ve bu sÄ±nava ikinci giriÅŸim. Buraya hazÄ±rlÄ±klÄ± geldik. Sandalyelerimizi ve yiyeceklerimizi aldÄ±k. Polis olmak istiyorum. Bu yÄ±l MSÃœâ€™ye de girmiÅŸtim ve gerÃ§ekten YKSâ€™ye benziyor. SÄ±nava bir diÄŸer girme nedenim ise Ã–SYM ÅŸekerlerini Ã§ok sevmem.Â
Bayram Yazgan: ArkadaÅŸlarÄ±mÄ± sÄ±nav sonuna kadar bekleyeceÄŸim. Onlara gÃ¼veniyorum.Â
08.30Â ADAYLAR SINAV MERKEZLERÄ°NE GELMEYE BAÅžLADI
Emel BerktaÅŸ: KÄ±zÄ±mdan daha stresli ve heyecanlÄ±yÄ±m. Staj yoÄŸunluÄŸu olduÄŸu iÃ§in ne kadar iyi hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±ndan emin deÄŸilim. Bu belirsizlikle heyecanla sÄ±navdan Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekleyeceÄŸim.
MÃ¼rÃ¼vet Durak: UmarÄ±m oÄŸlum istediÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kazanÄ±r. Ben Ã§ok daha stresliyim. Her sene geÃ§ kalanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in saat 7:30â€™da geldik.
HÃ¼seyin Bayrakal (veli): GeÃ§ kalmamak iÃ§in sÄ±nav binasÄ±na sabahÄ±n erken saatlerinde geldik. KÄ±zÄ±ma gÃ¼veniyorum zaten bir Ã¼niversite kazandÄ± ve ÅŸu an mezun olmak Ã¼zere. BugÃ¼n de sÄ±navÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.Â