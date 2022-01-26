Temel haklarımız nelerdir? Maddeler halinde açıklamaları ile haklarımız

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Temel haklar anayasal haklar olarak da bilinmektedir. Her vatandaşın oldukça fazla temel hakları yer almaktadır. Temel haklar ile özgürlük kavramı da ilişkilidir. Temel haklar kişinin doğumu ile başlar ve ölümüne kadar devam eder. Bu haklar ise evrensel olup dünyanın her yerinde geçerli olan haklardır. Temel haklara hiç kimse müdahale edemez ve hiçbir devlet tarafından alı koyulamaz. Temel haklar kısaca bireyin vazgeçilmez hakları olarak bilinmektedir.

Temel Haklarımız Nelerdir?

Temel haklarımız kişilik hakları olarak bilinmektedir. Kişilik hakları ise şu şekildedir;

- Yaşama hakkı

- Kişinin dokunulmazlığı hakkı

- Kişi özgürlüğü ve güvenliği

- Özel hayatın gizliliği

- Özel hayatın korunması

- Din ve inanç özgürlüğü

- Seyahat ve yerleşme hakkı

- Düşünce özgürlüğü

- Bilim ve sanat özgürlüğü

- Toplantı hakkı ve özgürlüğü

- Özel mülkiyet hakkı

- Hak arama özgürlüğü

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- Temel özgürlüklerinin ve hakların korunması

- Dilekçe yazma hakkı

- Kamu hizmetlerine girme hakkı

- Seçme ve seçilme hakkı

- Çalışma ile ilgili haklar

- Tüketici hakları

- Toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı

- Spor yapma hakkı

Maddeler Halinde Açıklamaları İle Haklarımız

1) Yaşama Hakkı: Her bireyin yaşama hakkı vardır. Hiçbir birey bir başka bireyin yaşam hakkına müdahale edemez. Kişi istediği yerde yaşama hakkına sahiptir. Yaşama hakkı kişinin kanunla da korunan bir hakkıdır.

2) Kişi Dokunulmazlığı Hakkı: Her bireyin kişi dokunulmazlığı hakkı bulunmaktadır. Kişi dokunulmazlığı hakkı kanunlarla belirtilmiştir. Kimsenin vücut bütünlüğüne kendi rızası olmadan dokunulamaz. Aksi durumda kişinin kişi dokunulmazlığı hakkı çiğnenmiş olur.

3) Özel Hayatın Gizliliği: Her birey kendi özel hayatını gizleyebilir. Bir başkasının özel hayatına girmesine ve haberdar olmasına müsaade etmeme hakkı vardır. Örneğin özel hayatı ile ilgili olan bir olay başka bir kişi tarafından izinsiz öğrenilemez.

4) Din ve Vicdan Özgürlüğü: Her birey istediği inanca sahip olabilir. Bundan dolayı herhangi biri tarafından baskı uygulanamaz. Her bireyin kendine özgü inanç sistemi bulunmaktadır. Bundan dolayı da istediği şekilde inancını ve ibadetini gerçekleştirebilir. Bu kişiye tanınmış olan bir haktır.

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5) Yerleşme ve Seyahat Hakkı: Her vatandaş istediği yerde bulunabilir ve istediği zaman istediği yere seyahat edebilir. Bunun için de herhangi bir kısıtlama yapılamaz. Kişinin yerleşme ve seyahat hakkı yine anayasal güvence ile koruma altına alınmıştır.

6) Düşünce Özgürlüğü: Düşünce özgürlüğü en tabii temel haklarımızdan bir tanesidir. İsteyen istediği konuda düşüncelerini belirtebilir. Bunun için de herhangi bir zorlama ya da başka bir baskı yapılamaz. Düşünce özgürlüğü her vatandaşın sahip olduğu haklardandır.

7) Özel Mülkiyet Hakkı: Maddi imkanlara sahip olan her bir birey istediği malı satın alabilir. Bu mallar ikame mallar ya da başka mallar olabilir. Otomobil, ev, arsa gibi malları satın alabilir ve satabilir.

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8) Toplantı Hakkı ve Özgürlüğü: Bir başkasının özgürlüğüne müdahale edilmediği sürece her vatandaş istediği yerde toplantı yapabilir ve başkaları ile toplanabilir.