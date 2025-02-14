Temel eğitimde ‘Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul’

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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin şu açıklamayı yaptı;

“Enerji verimliliğini teşvik etmek, kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve sürdürülebilir çevre koşullarına katkıda bulunmak amacıyla temel eğitim kademesindeki resmi okullarımızda “Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul” projesini başlatıyoruz. Okullarımız, belirli ölçütler doğrultusunda hayata geçirdikleri çalışmalar neticesinde Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi almaya hak kazanacak.”

PROJE ANAOKULLARI, İLKOKULLAR VE ORTAOKULLARDA BAŞLATILDI

Bakanlıkça hazırlanan ‘Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi Uygulama Kılavuzu’ da illere resmî yazıyla duyuruldu. Proje çerçevesinde okullar, belirlenen çevre dostu ölçütleri yerine getirerek ‘Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi’ kazanacak. Etiket değerlendirmesi, okullarda iki ana alandaki uygulamalar üzerinden yapılacak. İlk alan olan ‘Enerji Kaynaklarının Tüketimi’ kapsamında, okullarda gereksiz enerji tüketiminin periyodik olarak azaltılması için çalışmalar puanlandırılacak.

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İkinci alan olan ‘Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi Uygulamaları’ kapsamında okullar, 12 farklı alanda gerçekleştirecekleri çalışmalarla puan alacak. Bu çalışmalar arasında enerji verimliliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam, yeşil ve dijital dönüşüm gibi konularda farkındalık yaratmaya yönelik dergi, poster ve broşür hazırlama, doğa gezileri düzenleme, bölgenin iklim koşullarına uygun okul eylem planları oluşturma, atık azaltma ile geri ve ileri dönüşüm uygulamalarına yer verme gibi faaliyetler bulunuyor.

Ayrıca okullar ağaçlandırma projelerine katılacak ve güneş paneli, yağmur hasadı, kompost üretimi, malçlama gibi çevre dostu sistemleri hayata geçirecek. Ulusal ve uluslararası çevre projelerine katılım sağlanarak ‘sıfır atık’ yönetimi uygulamaları desteklenecek. Çevre, doğa, sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık konularında toplum hizmetlerine katkı sunulacak, velilere yönelik etkinlikler düzenlenecek. Bunun yanı sıra, yağmur suyu bahçeleri, dış mekân sınıfları, topraksız tarım uygulamaları hayata geçirilecek ve doğa dostu ya da AGRO okul kütüphaneleri oluşturulacak.

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İL VE İLÇELERDE KOMİSYONLAR KURULUYOR

‘Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi’ kapsamında, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde izleme ve değerlendirme komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar, başvuru yapan okulların çevre dostu uygulamalarını yerinde ziyaretlerle değerlendirecek.

WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURU

Projeye dair detaylı bilgilere, başvuru süreci aşamalarına ve örnek uygulamalara ‘maviyesilokul.meb.gov.tr’ internet sitesinden ulaşılabiliyor. Okullar, proje kapsamında gerçekleştirdikleri uygulamaları bu site üzerinden paylaşabilecek.