Tembele İş Buyur Sana Akıl Öğretsin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tembele iş buyur sana akıl öğretsin atasözü gün içinde duymaya alışık olduğumuz, bilindik atasözlerimizdendir. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin atasözündeki kelimeler gerçek anlamlarını korurlar. Bu nedenle bu atasözünün anlaşılması oldukça kolaydır.

Tembele İş Buyur Sana Akıl Öğretsin Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Tembel olan, herhangi bir şey yapmaya üşenen kimselerden bir şey istendiğinde; tembel kimseler yardım etmek yerine işi yapmak için yeni yöntemler önerirler. Sonuçta istenilen işi yapmayan tembel insanlar size işi nasıl yapabileceğinizi söyleyip boşuna konuşurlar.

Tembele İş Buyur Sana Akıl Öğretsin Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kırk yılın başı ondan bir şey istedim, kalktı bana işi böyle yapmamam gerektiğini söyledi. Al işte tembele iş buyur sana akıl öğretsin.