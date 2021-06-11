Tema ne demek? TDK'ya göre tema kelimesinin anlamı nedir? Tema sözlük anlamı

Tema ile eş ve yakın anlamlı kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Ana Fikir 2- İzlek

TDK'ya Göre Tema Kelimesinin Anlamı Nedir?

Günlük hayattan çok edebi eserlerde ve müzik sanatında kullanılan Tema kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Hem olay hem de düşünce yazılarında konunun işleniş biçimi ve ana fikri. Konudan farklı olarak, tema, bir kitabın tek cümle ya da kelime ile özetlenebilecek ana fikri anlamına gelir.

İkinci Anlamı: Bir şarkının ana izleğini oluşturan motifi. Örneğin bir şarkıda ''hüzün'' teması, başka bir şarkıda ''memleket özlemi'' teması işlenebilir.

Örnek Cümleler:

1- Okuduğum son romanın ana teması hoşuma gitse de yazarın üslubunu çok fazla beğenmedim.

2- Dünyaca ünlü yazar, son kitabında, modern insan ve yabancılaşma temalarını farklı bir şekilde ele alıyor.

3- Albümdeki on şarkıdan sekizinde sevgiliye duyulan hasret teması işleniyor.

Not: Tema kelimesinden türetilen tematik sözcüğü ise aynı ya da benzer bir tema hakkında işlenen konuların tamamı anlamına gelir.