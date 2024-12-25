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TEM otoyolunda öğrenci servisi devrildi

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#TEM Otoyolu#Servis#Kaza
TEM otoyolunda öğrenci servisi devrildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 17:13

İstanbul TEM Otoyolu’nda Seyrantepe mevkiinde seyreden okul servisi, bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi. Kazada servisteki hostes ve 7 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otoyolda kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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Dün TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Edirne yönüne giden 34 AP 5708 plakalı hafif ticari araç, 34 LAU 743 plakalı öğrenci servisine arkadan çarptı. Kaza nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi, bariyere çarparak devrildi. Hafif ticari araç da bariyere çarparak durabildi. Edinilen bilgiye göre, devrilen öğrenci servisi Beşiktaş Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda öğrenim gören öğrencileri taşıyordu. Kaza anında serviste ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere farklı kademelerden 15 öğrenci bulunuyordu. Yaralanan 7 öğrenci, servis görevlisi ve sürücü çevre hastanelere sevk edildi. Yaralı öğrencilerden ikisi hastaneden taburcu edilirken durumları iyi olan 5 öğrenci ile servis görevlisi ise tedbir amaçlı olarak bir süre daha hastanede gözlem altında tutuldu. Kazanın ardından devrilen minibüsün vinç ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#TEM Otoyolu#Servis#Kaza

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