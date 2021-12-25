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Tellal ne demek, ne anlama gelir? Tellal kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tellal#Tellal Ne Demek
Tellal ne demek, ne anlama gelir Tellal kelimesinin TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan tellal kelimesi, dellal fiilinden türetilmiştir. Dellal, bağırmak, herkese duyurmak anlamına gelirken tellal, ilan eden kimse demektir. Tellallık, Osmanlı döneminde yaygın olarak yapılan mesleklerden biridir. Tellalların görevleri şunlardır: 1- Çarşı ve pazar gibi yerlerde müşterileri tezgaha çekmek 2- Saray ve ülke ile ilgili önemli haberleri halka duyurmak 3- Pazara yeni gelen sebze ve meyveleri haber vermek. Tellal ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Tellal kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Tellal kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Aracı 2- Avaz 3- Duyurucu 4- Çığırtkan 5- Münadi 6- Davetçi

Tellal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Satış yapmak ya da haber vermek amacıyla yüksek bir yere çıkıp bağıran ve halkı bilgilendiren kişilere tellal denir. Osmanlı döneminde tüccar ve pazarcılara bağlı çalışan tellalların dışında, sarayla ilgili havadisleri halka duyuran tellallar da vardı. Tellallar sesi gür olduğu için onlara çığırtkan da denirdi.

 Tellal sözcüğü birçok deyimde geçer. Bunlardan en yaygın olanı ''tellal çağırmak'' deyimidir. Tellal çağırmak, gizli kalması gereken bir bilgiyi herkese duyurmak anlamına gelir.

 Tellal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Tellal kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Pazarlarda aracılık yapan kimse

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 İkinci Anlamı: İlan eden, duyuran

 Tellal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''İletişim araçlarının artması ile birlikte tellallık mesleği tamamen bitti.''

 

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