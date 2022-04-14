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Tell 2. Ve 3. Hali Nedir? Tell Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Tell 2. Ve 3. Hali Nedir Tell Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Tell; İngilizce bir sözcüktür. Anlamı, söylemek, bildirmek, anlatmak gibi anlamlar taşımaktadır. Tell 2. Hali geçmiş zamanda yaşanan bir olay söz tell fiili sıkça kullanılmaktadır. Past simple tense (geçmiş zaman) konusu olduğunda tell fiilinin 2. Hali “told” şekli kullanılmaktadır. 3. Hali ise 2. Haliyle aynı şekilde “told” olarak kullanılmaktadır. Sizin için tell 2. ve 3. Hali nedir? Tell fiilinin ikinci ve üçüncü halleri ile örnek cümleleri derledik.

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 Tell, söylemek- anlatmak şeklinde Türkçeye çevrilebilen İngilizce bir fiildir. Tell fiilini kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli nokta, hangi zaman anlatılacak ise kullanımı iyi bilinmelidir. Farklı zaman formları kullanılırken anlam yanlışlığı olabilmektedir. 

 Tell 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İngilizce bir fiil olan ‘tell’ fiili söylemek ve anlatmak manasında kullanılmaktadır. 2. Hali cümlede kullanılırken told olarak yazılmaktadır. 3. Hali de yine aynı şekilde kullanılarak told olarak yazılmaktadır. Konuşma ve yazmak söz konusu olduğunda zaman formları ve değişimlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 Tell Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

 Tell fiili, geçmiş zaman yani past simple tense söz konusu ise ikinci hal almaktadır. Düzensiz bir fiil türü olduğundan kelime ek almak yerine tamamen değişmektedir. Yani, tell yerine told olarak kullanılır. Tell fiili 2. Hal alırken he-she-it ayrımı kullanılmamaktadır. Örnek cümleler; 

2. Hal örneği; 

I told you open the door! 

Türkçe; Sana kapıyı aç dedim! 

You didn’t tell me take note 

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Türkçe; Sen not al demedin 

3. Hal örneği; 

Haven’t you told teacher that you forgot to do your homework yet? 

Türkçesi; Ödevini yapmayı unuttuğunu daha öğretmene söylemedin mi? 

I have told you several times! I do not like to eat onion! 

Türkçesi; Sana defalarca soğan yemiyorum dedim.

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