Telgraf Nedir, Ne İşe Yarar Ve Ne Zaman İcat Edilmiştir? Telgraf Nasıl Çekilir Ve Kullanılır

Eski usul olan bu kelimeyi sıklıkla anne ve babalarımızdan mutlaka duymuşuzdur. Eskiden telgraf göndermek isteyen bir kişi PTT bayisine giderek bu işlemi yapardı. Online sisteme geçilmesiyle PTT web sitesinden telgraf mesajı olarak gönderilmektedir.

Telgraf Nedir?

İki merkez arasında gerçekleşen işaretlerin yardımıyla olan yazılı haberlerin ya da belgelerin iletilmesini sağlayan telekomünikasyon düzenine telgraf denmektedir.

Örneğin elektrikli telgraflar bir alıcı bir verici ve iki taraf arasına çekilmiş elektrik hattı üzerinde oluşmaktadır. Bu sistemde maniple kelimesi ise vericiye verilen isimdir.

Telgraf Ne İşe Yarar?

Telgraf aslında bir iletişim aracıdır. Doğal olarak da telgraf belgelerin ve dosyaların iletilmesini sağlamaktadır. Bu iletişim iki istasyon arasında elektrik sayesinde gerçekleşmektedir.

Belirli işaretler sistemde kullanılır. Yazılı belge ve haberler karşı tarafa iletilir. Mesajın belirli bir gönderme şekli bulunur. Şebekede yer alan akım geçilerek alıcıya iletilir. Bu sayede akım yani mesaj gönderilmiş olur.

Telgraf sayesinde mesajlar ve haberler haftalarca beklemek zorunda değildir. Dakikalar içerisinde mesajlar iletilebilir.

Telgraf Ne Zaman İcat Edilmiştir?

Telgrafın icat edilmesi bir hikayeye dayanır. Amerikalı ressam Samuel Morse 1832 yılında bir yolculuk yapmıştır. Bu yolculukta kendisine elektro mıknatıstan söz eden yolcuyla sohbet etmiştir.

Bu sohbetten önce zaten Samuel Morse isimli ressamın telgraf icadı konusunda çalışmaları bulunmaktadır. Sohbet esnasında elektro mıknatısı sistem üzerinde kullanmaya karar vermiştir.

Böylece çalışmalarını elektro mıknatıslı telgraf olarak sürdürmüştür. Samuel Morse ilk elektro mıknatıslı telgrafı 1835 yılında gerçekleştirmiştir.

Dünyada iletişim 1793 yılına kadar ilkel yollarla gerçekleşmekteydi. Ayna, posta güvercini, ateş, mektup kullanılan ilkel iletişim araçlarıydı. Telgraf 1792 yılında Claude Chappe tarafından icat edilmiştir. Samuel Morse tarafından elektro mıknatıslı olarak geliştirilmiştir.

Telgraf günümüzde çok değerli görülmese de o dönemin şartları düşünüldüğünde müthiş bir icat olarak kabul edilmiştir.

Telgraf Nasıl Çekilir?

Bu başlıkta günümüzdeki telgraf çekme şekli anlatılacaktır. Öncelikle telefonla 444 1 788 fonotel servisi aranır. Faks cihazı bulunan yerlerde ise fakstel servisine telgrafı iletir.

Telgraf ücreti bu durumda telefon faturasına yansıtılır. Telgraf mesajı yazdırılır. Görevli personel aracılığı ile otomasyon sistemi üzerinden işlem yapılarak varış için PTT merkezine iletilir.

Telgrafın alıcı olan tarafa da PTT görevlisi tarafından teslim edilir. Telgraf posta hizmetleri olarak geçmektedir. PTT ise fakstel, yurt içi telgraf ve yurt dışı telgraf olarak hizmet vermektedir.

Örneğin acele telgraf çektiğinizde altı saat içerisinde alıcısına teslim edilmektedir. Normal çekilen telgraf ücretinden iki katı daha fiyatlandırması bulunmaktadır.

Telgraf Nasıl Kullanılır?

Elektrikli telgraf sisteminin kullanılmasında verici, alıcı ve elektrik hattı söz konusudur. Verici ve alıcının arasına çekilmiş elektrik hattı üzerinde telgraf gönderme işlemi gerçekleşmiş olur.

Maniple yani verici, şebekede yer alan elektrik akımını açıp kapayan anahtar görevindedir. Vericiye yani manipleye basıldığında devre tamamlanmış olur. Böylece sonuç olarak telgraf şebekesinden akım geçer.

Çok yönlü iletişim için telgraf sistemine ihtiyaç duyulur. Günün herhangi bir saatinde anlık mesajlaşma için bu şekilde kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi kullanımı da etkin ve basit bir sistemden meydana gelmektedir. Telgraf şebekesinden akımın geçmesiyle mesaj iletilmiş olur ve telgraf kullanımı sona ererek çekim işlemi tamamlanır.