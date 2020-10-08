Televizyoncu öğretmenler aranıyor

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk’un salgın bitse de uzaktan eğitimin süreceğini söylemesinin ardından çalışmalar hız kazandı. EBA sistemi ve uzaktan eğitim sürecinin etkin şekilde devam ettiği 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenleri heyecanlandıracak bir açıklama yapıldı. 2023 Eğitim Vizyonu'nda ifade edilen dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme ve ulusal dijital içerik arşivi oluşturma hedefleri doğrultusunda öğretmenlere yeni görevlerin verileceği duyuruldu.

ÖĞRETMENLERE TELEVİZYON DÜNYASININ KAPILARI AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (YEĞİTEK) yaptığı açıklamada, “istenilen kriterlere uygun ekip üyeleri seçilecek olup, adayların https://www.eba.gov.tr/basvurumedya adresi üzerinden başvurularını 16 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir” denildi.

Aranan niteliklere sahip olanlar arasından yapılacak mülakat sonrasında başvurusu kabul edilen öğretmenler, tonmaister, kameraman, kurgu operatörü, videografiker, grafiker, grafik animasyoncu, fotoğrafçı, içerik geliştirici, sunucu, spiker ve seslendirmeci olarak görevlendirilecek.