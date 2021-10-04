Televizyona internet nasıl bağlanır? Smart Tv'ler kablolu veya kablosuz internete nasıl bağlanır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık ve Musleraya tepki Karar sonrası...Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık ve Muslera'ya tepki! Karar sonrası...#Galatasaray
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç Gustavonun golü sonrası...Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç! Gustavo'nun golü sonrası...#Fenerbahçe
Uğur Şahinden aşı açıklaması: DeğişecekUğur Şahin'den aşı açıklaması: Değişecek!#Uğur Şahin
İslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu Feci şekilde hayatını kaybettiİslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu! Feci şekilde hayatını kaybetti#Lars Vilks
Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)#Çaykur Rizespor
En yetkili isim açıkladı: Cezasını çekecekEn yetkili isim açıkladı: Cezasını çekecek#Gürcistan
Bakan Koca uyardı ve ekledi: Hastalığın yayılması kolaylaştıBakan Koca uyardı ve ekledi: Hastalığın yayılması kolaylaştı#Koronavirüs
Önce alışveriş yaptı, son duyurdu: Talimatı verdikÖnce alışveriş yaptı, son duyurdu: Talimatı verdik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Terimden Rizede flaş açıklamalar G.Saray budurTerim'den Rize'de flaş açıklamalar! 'G.Saray budur'#Galatasaray
Vali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti Alkışlanacak hareketVali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti! Alkışlanacak hareket#Beşiktaş Kaymakamı
Sır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre olduSır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre oldu!#ABD
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)#Fenerbahçe
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Usta oyuncuya veda Öldüğünü kabul edemiyorumUsta oyuncuya veda! 'Öldüğünü kabul edemiyorum'#İlhan Daner
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Televizyona internet nasıl bağlanır? Smart Tv'ler kablolu veya kablosuz internete nasıl bağlanır?

#Televizyon#İnternet#Smart TV
Televizyona internet nasıl bağlanır Smart Tvler kablolu veya kablosuz internete nasıl bağlanır

Dizi ya da film ile farklı videolar seyretmek, keyifli bir vakit geçirmek için artık televizyona internet bağlamak mümkün. Bu konuda farklı yollar bulunmaktadır ve amaca uygun şekilde değerlendirilebilir. Peki, televizyona internet nasıl bağlanır? Smart TV'ler kablolu veya kablosuz internete nasıl bağlanır? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.

Haberin Devamı

Hem kablolu hem de kablosuz şekilde artık televizyona internet bağlamak mümkün. Tabii bu durum İngilizce Smart olarak Türkçe ise akıllı televizyonlar üzerinden gerçekleşmektedir.

 Televizyona İnternet Nasıl Bağlanır?

 Televizyona internet bağlamak iki farklı yöntem üzerinden ele alınmaktadır. Bunlardan biri kablolu bir diğeri ise kablosuz olarak öne çıkıyor. Örneğin kablolu şekilde bilgisayarı televizyona bağlamak mümkündür. Bunun için ihtiyaç olan sadece bir HDMI çıkışı bulunan kablo bulmaktır. Böylece bilgisayarı televizyona bağlamak suretiyle dev ekran televizyonlarda internete giriş yapılabilir. Tabii bu durum internet paketi üzerinden farklı yöntemler eşliğinde de ele alınmaktadır.

 Kablosuz şekilde televizyona internet bağlamak için ise televizyonun özellikleri iyi bilmek gerekmektedir. Smart özellikleri bulunan televizyonlarda Wifi ayarları yer alır. Böylece televizyon programı üzerinden ev ve iş yerlerindeki ortak internet ağını kablosuz şekilde televizyona bağlamak mümkün olur.

 Smart TV'ler Kablolu İnternete Nasıl Bağlanır?

Haberin Devamı

 Özellikle televizyona internet bağlamak genelde Smart TV'ler üzerinden gerçekleşir. Bu doğrultuda kablolu internete bağlamak için belli başlı aşamaları tamamlamak gerekmektedir.

 - Uzaktan kumanda üzerinden HOME (Ana menü) bölümüne giriş yapılmalıdır.

 - Ayarlar öğesi seçilmelidir.

 - Ağ seçeneği belirlenmelidir.

 - Ağ ayarla öğesi seçilmelidir.

 - Ağ bağlantısı kurulumu ya da kablolu ayarı seçeneği belirlenmelidir.

 - Kolonyada otomatik öğesi belirlenmelidir.

 - Daha sonra kurulumu tamamlamak adına ekrandaki talimatları takip etmek yeterli gelir.

 Smart TV'ler Kablosuz İnternete Nasıl Bağlanır?

 Aynı şekilde gerekli aşamaları tamamlamak suretiyle Smart TV'ler üzerinden kablosuz internete bağlanmak mümkün. Bu bağlamda kablosuz bağlantı ayarlarına giriş yapılarak, ‘Kablosuz ağları listele’ seçeneği tercih edilmelidir. Eğer evdeki modemin kablosuz özelliği açık ise, Smart TV bu bağlantıyı görecektir. Şifreyi girmek suretiyle bağlan kısmına tıklayarak rahatlıkla interneti bağlamak mümkün. Bu şekilde kolay aşamaları tamamlamak suretiyle rahatlıkla evde internet kablosuz ağ erişimi sağlanabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Televizyon#İnternet#Smart TV