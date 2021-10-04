Televizyona internet nasıl bağlanır? Smart Tv'ler kablolu veya kablosuz internete nasıl bağlanır?

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Hem kablolu hem de kablosuz şekilde artık televizyona internet bağlamak mümkün. Tabii bu durum İngilizce Smart olarak Türkçe ise akıllı televizyonlar üzerinden gerçekleşmektedir.

Televizyona İnternet Nasıl Bağlanır?

Televizyona internet bağlamak iki farklı yöntem üzerinden ele alınmaktadır. Bunlardan biri kablolu bir diğeri ise kablosuz olarak öne çıkıyor. Örneğin kablolu şekilde bilgisayarı televizyona bağlamak mümkündür. Bunun için ihtiyaç olan sadece bir HDMI çıkışı bulunan kablo bulmaktır. Böylece bilgisayarı televizyona bağlamak suretiyle dev ekran televizyonlarda internete giriş yapılabilir. Tabii bu durum internet paketi üzerinden farklı yöntemler eşliğinde de ele alınmaktadır.

Kablosuz şekilde televizyona internet bağlamak için ise televizyonun özellikleri iyi bilmek gerekmektedir. Smart özellikleri bulunan televizyonlarda Wifi ayarları yer alır. Böylece televizyon programı üzerinden ev ve iş yerlerindeki ortak internet ağını kablosuz şekilde televizyona bağlamak mümkün olur.

Smart TV'ler Kablolu İnternete Nasıl Bağlanır?

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Özellikle televizyona internet bağlamak genelde Smart TV'ler üzerinden gerçekleşir. Bu doğrultuda kablolu internete bağlamak için belli başlı aşamaları tamamlamak gerekmektedir.

- Uzaktan kumanda üzerinden HOME (Ana menü) bölümüne giriş yapılmalıdır.

- Ayarlar öğesi seçilmelidir.

- Ağ seçeneği belirlenmelidir.

- Ağ ayarla öğesi seçilmelidir.

- Ağ bağlantısı kurulumu ya da kablolu ayarı seçeneği belirlenmelidir.

- Kolonyada otomatik öğesi belirlenmelidir.

- Daha sonra kurulumu tamamlamak adına ekrandaki talimatları takip etmek yeterli gelir.

Smart TV'ler Kablosuz İnternete Nasıl Bağlanır?

Aynı şekilde gerekli aşamaları tamamlamak suretiyle Smart TV'ler üzerinden kablosuz internete bağlanmak mümkün. Bu bağlamda kablosuz bağlantı ayarlarına giriş yapılarak, ‘Kablosuz ağları listele’ seçeneği tercih edilmelidir. Eğer evdeki modemin kablosuz özelliği açık ise, Smart TV bu bağlantıyı görecektir. Şifreyi girmek suretiyle bağlan kısmına tıklayarak rahatlıkla interneti bağlamak mümkün. Bu şekilde kolay aşamaları tamamlamak suretiyle rahatlıkla evde internet kablosuz ağ erişimi sağlanabilir.