Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü, hem gazetelerde hem de televizyonlarda yayınlanmakta olan haber yayınlarını kapsayan bir bölümdür. Ülkemizde televizyon haberciliği ve programcılığı bölümünden mezun olan birçok kişi televizyon haberciliği sektörüne giriş yapmaktadır.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Nedir?

Ülkemizde son dönemlerde bu bölüm pek çok sayıda kişi tarafından talep görmektedir. Televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü, gazetelerin dışındaki başka mekanlar aracılığı ile gelişmelerin halka aktarılmasını da konu edinmekte olan profesyonellerin yetişmesini hedefleyen akademik bir disiplin olmaktadır. Daha yayın gazeteciliği olarak da bilinmekte olan televizyon programcılığı, gazetelerde yayınlanması yerine elektronik ortamlarda ya da radyo ile halka sunulmakta olan bir haber türü olmaktadır.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Amacı Nedir?

Günümüzde bu bölümün amacı, yayın gazeteciliği üzerinde medya televizyon, internet ve radyo içermektedir. Radyo ve de televizyon yayınları, günümüzde basılı medyadan daha az resmi dilde çeşitli insanlara haberler vermek için tasarlanmıştır.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümlerden Mezun Olanlar Ne İş Yapmaktadır?

Yazılı basının haricinde televizyon haberciliği ve programcılığı bölümünden mezun olan kişiler her türlü gelişmeleri halk ile buluşturmak amacı ile çeşitli mekanlarda yayın gerçekleştirmektedirler. Buna ek olarak televizyon haberciliği ve programcılığı bölümünden mezun olan kişiler televizyonlarda haber spikerliği de yapabilir. Spikerlik amacı ile ise televizyon haberciliği ve programcılığı bölümünden mezun olan kişiler çeşitli eğitimler alarak branş seçimi yaparlar ve de sonrasında gerek spor haberleri olsun gerek ise akşam haberleri olsun çeşitli alanlarda sunuculuk ya da muhabirlik gibi iş imkanlarına sahip olurlar.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü üniversitelerde genel olarak İletişim Fakültesinin kapsamında eğitimi verilen toplam 4 yıllık bir lisans bölümü olmaktadır.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Televizyon haberciliği ve programcılığı bölümünü okumak için gerekli olan koşullar arasından bu bölüme puanın yetmesi gerekli olup öğrencilerin bu bölüme ilgisi olmalıdır. Ayrıca öğrenciler disiplinli, sabırlı olmalıdır.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümünü İngilizce midir?

Bu bölüm ülkemizde Türkçe eğitim vermektedir.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölüm sadece Sözel Puan çeşidine göre aday öğrenci kabul etmektedir.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Günümüzde üniversitede televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü üzerine eğitim almayı hedefleyen aday öğrenciler aşağıdaki dersler ile yükümlüdür. Bu dersler;

İletişim Teknolojisi,

İletişim Sosyolojisi,

Haber Yazma Teknikleri,

Görüntü Teknikleri,

İletişim Hukuku ve de Fikri Haklar,

Modernleşme ve Sanat,

Televizyon Programı Türleri,

Kültürlerarası İletişim ve de Reklam,

İleri Kurgu Teknikleri,

Haber Fotoğrafçılığı,

TV Programcılığı,

Radyo ve de Televizyonda Metin Yazarlığı,

Canlı Yayın Uygulamaları,

Yeni Medya ve de İletişim Teknolojileri ve de

Genel Yayın Yönetmenliği

Gibi pek çok dersten toplam olarak 8 yarıyıllık bir eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Yukarıdaki bütün bu dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan aday öğrenciler Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Lisans Diplomasını elde etme hakkı kazanırlar. Bu diploma ile birlikte mezun olan öğrenciler hayatları boyunca iyi iş imkanları bulabilirler.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Mezunları İçin İş Olanakları Nelerdir?

Günümüzde televizyon haberciliği ve programcılığı bölümünden iyi bir başarı ile mezun olan kişiler, muhabirlik ve de çeşitli kanallarda haber sunuculuğu gibi meslekler de yapabilirler. Bu nedenle televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü yaygın olarak tercih edilmektedir. Çünkü bu bölümün bilinmekte olan iş olanakları günümüzde çok fazla sayıda olmaktadır.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölüm çalışma alanları devlet televizyon kanallarında ya da özel olan televizyon kanallarında, çeşitli haber ajanslarında, her türlü belgesel yapım şirketleri olmaktadır.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü pek çok sayıda üniversitede yer almaktadır. Bu üniversitelerden bazıları özel üniversitelerde bazıları ise devlet üniversitelerinde yer almaktadır. Özel üniversitelerde yer alan televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü burslu şekilde de kişilerin tercih listesi arasına girmektedir. Bu bölümün bulunduğu üniversiteler aşağıdaki gibidir.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ