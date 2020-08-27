Teleskop çeşitleri ve isimleri nelerdir? Teleskop çeşitleri hakkında bilgiler

Tüm teleskoplar aynı amaç ile tasarlanmıştır. Amaçları ise inceleyebilmek için tüm ışığı toplamaktır. Genellikle teleskoplar en çok kozmosu gözlemlemek amacı ile kullanmaktayız. Fakat özelliklerine göre farklı çeşitlerine de ayrılmaktadır.

Teleskop Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?

Teleskoplar uzayda bulunan gezegenleri, ayı ve Güneş gibi gök cisimlerini incelemek ve gözlemlemek için kullanılan bir alettir. Fakat teleskoplar özellikleri ve amaçlarına göre çeşitlere ayrılmaktadır. Her çeşit teleskobun birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Optik teleskoplar, kızılötesi teleskoplar, radyo teleskoplar, aynalı ve mercekli teleskoplar gibi pek çok çeşide ayrılmaktadır.

Kızılötesi Teleskoplar

Kızılötesi ışık kullanarak gök cisimlerini tespit etmek için kullanılan teleskoplardır. Gök cisimleri bir miktar elektromanyetik yaymaktadır. Dünya'nın atmosferik gazları tarafından kızılötesi tayfın büyük bir kısmı soğurulur. Böylece teleskoplar da uzaya yerleştirilir.

Radyo Teleskoplar

Uzak yıldızların ve galaksilerin doğal bir şekilde oluşan emisyonlarından kaynaklanan radyo sinyallerinin alınıp güçlendirilmesi ile çalışmaktadır. Radyo teleskopların iki farklı bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan biri radyo antenidir. Diğeri ise radyometredir. Bu iki bileşen bir mm ile on metre arasında değişen dalga boylarına sahip olan radyo sinyallerini yansıtmaktadır. Bunları yönlendirip güçlendirerek optik dalga boyundaki anlaşılan bilgiye dönüştürmektedir.

Optik Teleskoplar

Optik teleskoplar çok fazla miktardaki ışığı elektromanyetik tayfın görünür kısmından kırmaktadır. Böylece ışığı kırarak yansıtır ve göz merceği sayesinde gözlemlenebilecek şekilde odak noktasında toplamaktadır. Bu teleskoplar dünya üzerinde yer almaktadır. Ayrıca görünür olan ışığı gözlemlemektedir.

Aynalı Teleskop

Optik teleskop türlerindendir. Çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Işık teleskop gövdesi içinde yansıtarak görüntüyü bombeli aynaya verir. Aynalı teleskoplar bu şekilde kullanılmaktadır.

Mercekli Teleskop

Mercekli teleskop dünyada ilk icat edilen teleskoplardan birisidir. Günümüzde hala sıklıkla kullanılmaktadır. Bir adet dışbükey objektif merceği ve bir adet içbükey göz merceği sayesinde görüntü oluşmaktadır. Fakat son yıllarda mercekli teleskopların kullanımı azalmaya başlamıştır. Bunun en büyük sebebi lens sarkması, kromatik sapma ve küresel sapma gibi teknik sorunlardır.

Katadiyoptrik Teleskop

Katadiyoptrik teleskoplar optik teleskopların en gelişmiş bir türüdür. Ayrıca görüntüyü oluştururken ayna ve mercek ile beraber doğruluğu sağlamak amacıyla bazı düzelticiler de kullanılmaktadır.