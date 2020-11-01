Teleradyoloji nedir ve ne demek? Teleradyoloji hakkında bilgiler

Hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında hastaların radyolojik sonuçlarının radyologlar tarafından incelenir. Bu sonuçların ise elektronik olarak iletildiği sisteme Teleradyoloji denir.

Teleradyoloji Nedir Ve Ne Demek?

Teleradyoloji, hastaların genel anlamda radyolojik sonuçlarının ikinci bir görüş almak için bir başka bölüme elektronik ortamda gönderilmesidir. Bu hizmet günümüzde bazı sağlık kuruluşlarında kullanılmaktadır. Özellikle de radyoloji uzmanının bulunmadığı sağlık kuruluşlarında Teleradyoloji sistemine başvuruluyor. Gelişmiş ülkelerde yapılacak değerlendirmeyi radyoloji yan dal uzmanlarının değerlendirmesinde bu yola başvuruluyor. Hastaneler ve sağlık kuruluşlarında radyolog yetersizliğinde Teleradyoloji sisteminden yardım alınıyor.

Teleradyoloji Hakkında Bilgiler

Günümüzde radyologların sayısı giderek azalıyor. Bu azalan sayıyı telafi etmek için de Teleradyoloji sisteminden destek alınıyor. Teleradyoloji radyologların bulunmadığı alanlarda hizmette aksaklıkların olmamasını sağlıyor. Hızla gelişen bu hizmet sayesinde sağlık hizmetleri de hızla gelişmeye başlıyor. Bunun yanı sıra Teleradyoloji sistemi de her geçen gün kendini yeniliyor. Özellikle büyük hastanelerde radyologlara yardımcı olacak Teleradyoloji sistemleri kullanılıyor. Bu şekilde sonuçlar uzaktan raporlama sistemi ile gönderiliyor.

Teleradyoloji günümüzde en çok kullanılan hizmetler arasında yer alıyor. Sağlık alanında önemli bir adım olan Teleradyoloji internet bağlantısı ile hızlı bir sonuç sağlıyor. Bu sistemin ise doğru bir şekilde kullanılması için yüksek kapasiteli bilgisayar sistemlerine ihtiyaç vardır. Aynı zamanda Teleradyoloji sisteminin doğru şekilde kullanılması için yüksek hızlı internet ağının da kurulması gerekir. Teleradyoloji sistemi internet ağı, telefon, Wide area network, Local area network gibi teknolojiler gerekir. Bu sistemin başarılı bir şekilde çalışması için görüntülerin sağlıklı bir şekilde göndeirlmesi gerekir.

Sağlık merkezlerinde ve hastanelerde kullanılan Teleradyoloji sistemi sayesinde görüntüler her yara rahat bir şekilde gönderilebilir. Türkiye genelinde kamu hastaneleri de Teleradyoloji sistemini kullanıyorlar. Bu noktada görüntüleme merkezlerinden ihale usulü ile tüm bu raporlama hizmetleri alınıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde radyolog eksikliği nedeni ile Teleradyoloji sistemine ihtiyaç duyuluyor. Kamu hastanelerinde MR ile BT incelemeleri sonucu Teleradyoloji ile hastanelere raporlandırılabiliyor. Bu şekilde Türkiye genelinde uzaktan raporlama hizmeti de kolay bir şekilde sunuluyor.

Teleradyoloji Kullanımının Avantajları

Sağlık kuruluşlarında ve hastanelerde kullanılan Teleradyoloji'nin sağladığı pek çok avantaj bulunuyor. Özellikle sonuçların toplu raporlanması söz konusu olduğunda bu hizmet tercih ediliyor. Çünkü çok sayıda radyoloji uzmanı istihdam etmek kuruluşlara ekonomik külfet olabilir. Bu nedenle çoğu sağlık kuruluşu da radyolog almak yerine Teleradyoloji sistemlerini kullanıyor. Bunun yanı sıra üretici firma ile muhatap olmak daha avantajlı bir seçenek olarak görülüyor. Teleradyoloji ile sağlık kuruluşlarına sunulan hizmet ise kesintisiz devam ediyor. Teleradyoloji kullanımı ile fatura kullanımı artar. Bu sayede giderler belgelendiği gibi bu da vergi avantajı sağlar. Aynı zamanda rapor sekteri istihdam edilmesi de gerekmez.

Teleradyoloji ilk olarak 1990'lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu sistem genellikle bir radyolog tarafından kullanıldı. Bu sayede merkezden okuma yapmak gerektiği zamanlarda kullanıldı. Geçmişte kullanılmaya başlanan ilk denemelerde Teleradyoloji formları telefon hatları üzerinden gönderildi. Zamanla internet ve teknolojinin gelişimi Teleradyoloji alanında de değişiklikler ortaya çıkardı. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte güncellenen bu cihazlara talep daha çok arttı. Neredeyse çok sayıda hastanede Teleradyoloji sistemi kullanılmaya başlandı. Özellikle bu cihazlar acil servislerde travma vakalarında kullanılmaya başlandı. Teleradyoloji cihazlarıına talep arttıkça kullanım alanları da oldukça genişleme başlamış oldu.