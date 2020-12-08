Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Telekomünikasyon mühendisliği bölümü, çeşitli ağlar sayesinde bilgi iletmekle ilgilenmektedir. Günümüzde sıklıkla tercih edilmekte ve iş bulma olanağı geniş bir bölümdür. Bu bölüm zamanla fazlası ile ilerleme kaydedip birçok kişi tarafından bu bölüm seçilmektedir.

Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü Nedir?

Telekomünikasyon bölümü bilgi ya da bilgilerin çeşitli ağlar üzerinden iletiminin yapılması, kullanılması, ulaştırılması ve işlenme işleminin gerçekleştirilmesi için eğitim öğretim sağlanan meslek seçeneklerine denmektedir. Telekomünikasyon mühendisleri haberleşme sektöründe oldukça fazla çalışma alanı bulmaktadır. Bu bölüm sayesinde bilginin hızlı bir erişim göstermesi, ulaşılabilirliğinin kolaylığı gibi kavramlarla teknolojiye de etkisi büyük olmuştur.

Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Telekomünikasyon mühendisliği bölümünün amacı; Çeşitli iletişim sektörleri, kablo tvler, radyo sektörleri, internet, konum ve yön belirleme, geniş bantlı iletişim, radar ve sistemler, mobil iletişim ve daha birçok sektörün gelişmesini ve ilerlemesini sağlamaktır.

Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş yapar?

* Telsiz haberleşme sistemleri

* Uydu Sistemleri

* Televizyon ve radyolar

* Yazılım algoritmalarının geliştirilmesi

* Yazılım geliştirme

* Telekomünikasyon sistemlerinin kurulumu

* Fiber optik ve internet

* Veri iletişimi geliştirilmesi

* Yön ve konum belirleme

* Mobil iletişim

* İletişim standartlarının belirlenmesi ve kalite kontrol

* Radar sistemleri

* Radyo iletişimi

* Kablo Tv

* Ses, video ve görüntülerin donanımlarının tasarımı gibi görevlerde yer alabilirler ve daha birçok iş imkanları bulunmaktadır.

Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Telekomünikasyon mühendisliği bölümü okumak için ilgili üniversitelerin mühendislik fakültesinde bu bölümü okumak gerekmektedir. Bunun için ise üniversiteye giriş sınavlarından yeterli olan puanı alıp bu yönde tercih yapmak gerekir. Ayrıca ekip çalışmasına uygunluk, yenilikleri yakından takip etmek, zamanı iyi kullanmak, dış dünya gelişmelerinden haberdar olmak, kendini sürekli ilerletip geliştirmek, bir ya da daha fazla yabancı dil bilgisi gibi özellikler gerekir.

Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü Öğretimi İngilizce Midir?

Bu bölümün lisans eğitim ve öğretim süresi 4 yıldır ve yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde 1 yıl İngilizce hazırlık okunursa 5 yıla uzamaktadır. Bu tamamen kişinin hangi üniversiteyi tercih ettiği ile ilgilidir. İsteyen hazırlık sınıfı olan üniversiteyi seçip okurken istemeyen hazırlıksız üniversite ile devam etmektedir.

Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölüm sayısal puan türü ile öğrenci alımı gerçekleştirmektedir. Sayısal kısmı tercih eden öğrenciler bu bölümü rahatlıkla seçebilme imkanına sahiptir.

Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

* İngilizce

* Telekomünikasyon mühendisliğine giriş

* Olasılık ve istatistik

* Diferansiyel denklemler

* Elektrik devre temelleri

* Elektromagnetik alanlara giriş

* Elektroniğe Giriş

* Analog işaret işleme

* Veri yapıları ve yazılım prensipleri

* Sayısal işaret işleme

* Sayısal sistemlere giriş

* Kılavuzlanmış Dalgalar Ve Alanlar

* Elektronik Devreleri

* Analog Haberleşme

* Sayısal Sistem Laboratuvarı

* Kontrol Sistemleri

* Malzeme İnsan Ve Toplum Bilgileri

* Lineer Cebir

* Elektronik Devreleri Laboratuvarı

* Temel Haberleşme Laboratuvarı

* Radar Sistemleri gibi birçok ders görülmektedir.

Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Telekomünikasyon mühendisliği bölümü mezunları birçok iş yerlerinde iş imkanını çok rahat bir şekilde bulmaktadır. Bu imkanlardan bazıları ise; Kamu kuruluşları ya da özel sektörler içerisindedir. Telekomünikasyon sistemleri ve çeşitli bilgisayar alanlarında da çalışabilmektedirler. Bazen de saha çalışması imkanı bulunan işlerde görev alırlar. Bunların yanı sıra yurt dışı çalışma olanakları da vardır. Ayrıca kendi ofis ya da şirketlerini açıp rahat çalışma seçeneği sağlayabilirler.

Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Telekomünikasyon mühendisliği bölümünün radyo, televizyon, iletişim, yön ve konum, radar sistemleri, haberleşme, mobil iletişim, yazılım sektörü, mobil sistemler, telekomünikasyon sistemleri gibi kamu ve özel sektörde çalışma alanları mevcuttur.

Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

* İstanbul Teknik Üniversitesi

* Karadeniz Teknik Üniversitesi

* Kocaeli Üniversitesi

* Yıldız Teknik Üniversitesi

* Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi

* Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

* Doğuş Üniversitesi

* Lefke Avrupa Üniversitesi örgün ve ikinci eğitim seçenekleri ile öğrenim görülmektedir.