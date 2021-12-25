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Telek ne demek, ne anlama gelir? Telek kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Telek#Telek Ne Demek
Telek ne demek, ne anlama gelir Telek kelimesinin TDK sözlük anlamı

Zooloji ile ilgili bir terim olması üzerinden telek kelimesi merak edilen sözcükler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda daha çok kuşlar üzerinden bir anımı bulunduğunu söylemek mümkün. Peki telek ne demek, ne anlama gelir? Telek kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilen bilgiler.

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Telek kelimesi Türkçede yer alan ve yerleşik olarak kullanılan sözcükler içerisinde bulunmaktadır. Hayvanlar üzerinden bir tanımı olması ile beraber böylece zooloji bilimine girdiğini söylemek mümkün.

Telek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kuşların gövde ve kanat ile beraber kuyruklarında yer alan renkli tüyler telek olarak bilinmektedir. Aynı zamanda örtü, uçma ve kuyruk olarak da farklı özelliklere sahip olan tüyler olduğunu söylemek mümkün. Genel olarak kalın eksenli tüyler olması ile beraber rengarenk bir yapıya sahiplerdir. Taşımış olduğu bu anlamları ve görevleri ile beraber kuşlar için denge açısından önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bilimsel açıdan zooloji konusunda yeni önemli bir yer tutar.

Telek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit telek kelimesi uçma ve örtü ile beraber kuyruk olarak kuşlarda bulunan bir tür tüydür. Özellikle ortak şekilde bütün farklı kuşlarda bulunan tüy olduğunu ifade etmek mümkün. Birçok değişik renkleri olması ile beraber kalın bir yapıya sahiptir. Taşımış olduğu bu anlamı ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde amacı göre kullanılabilir.

 

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