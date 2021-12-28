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Telakki etmek ne demek, ne anlama gelir? Telakki etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Telakki Etmek#TDK#Kelime
Telakki etmek ne demek, ne anlama gelir Telakki etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen telakki kelimesi, lika sözcüğünden türetilmiştir. Lika karşılaşmak, kavuşmak ve görüşmek anlamına gelirken, telakki kelimesinin sözlük anlamı görüş ve fikirdir. Telakki etmek ise bir şeyi öyle kabul etmek, öyle saymak anlamında kullanılır. Bir olguyu ya da kavramı kendi bakış açısına göre değerlendiren kişilere ise mütelakki denir. Telakki Etmek ne demek, ne anlama gelir? Telakki Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı detayları ile derledik.

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Telakki Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kabul Etmek 2- Görmek 3- Var Saymak 4- Değerlendirmek 5- İstişare Etmek

 Telakki Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyılda literatüre giren telakki kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. Kelimenin ilk anlamı, bir görüşü olduğu gibi kabul etmek ya da bir bakış açısına göre değerlendirmektir. Bu sözcük almak, değerlendirmek ve benimsemek manasında da kullanılır. Telakkiyat ise kişisel fikirler ve görüşler anlamına gelir.

 Telakki Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Telakki etmek kelimesi birleşik isim değil tamlama olduğu için ayrı yazılması gerekir.

 Telakki Etmek - Doğru Kullanım

 Telakkietmek - Yanlış Kullanım

 Telakki Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Onun iyi niyetli ve suçsuz olduğunu telakki ediyorum.

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 (Var saymak anlamında kullanılmış.)

 2- Kitapta yazılan çoğu bilgiyi doğru telakki etmeliyiz.

 (Değerlendirmek anlamında kullanılmış)

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#Telakki Etmek#TDK#Kelime

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