Telakki etmek ne demek, ne anlama gelir? Telakki etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Telakki Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kabul Etmek 2- Görmek 3- Var Saymak 4- Değerlendirmek 5- İstişare Etmek

Telakki Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyılda literatüre giren telakki kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. Kelimenin ilk anlamı, bir görüşü olduğu gibi kabul etmek ya da bir bakış açısına göre değerlendirmektir. Bu sözcük almak, değerlendirmek ve benimsemek manasında da kullanılır. Telakkiyat ise kişisel fikirler ve görüşler anlamına gelir.

Telakki Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Telakki etmek kelimesi birleşik isim değil tamlama olduğu için ayrı yazılması gerekir.

Telakki Etmek - Doğru Kullanım

Telakkietmek - Yanlış Kullanım

Telakki Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Onun iyi niyetli ve suçsuz olduğunu telakki ediyorum.

Haberin Devamı

(Var saymak anlamında kullanılmış.)

2- Kitapta yazılan çoğu bilgiyi doğru telakki etmeliyiz.

(Değerlendirmek anlamında kullanılmış)