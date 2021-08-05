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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 05.08.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Telafide yeni dönem başlıyor

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Telafide yeni dönem başlıyor

TRT EBA öğretmenleri, geçen yıldan hatırlatmalarla çocuklar için bir hafta sonu kuşağı hazırladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dönemde yapılacak olan yayınların hazır olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Telafide yeni dönem başlıyor...

Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı?

Biz hazırlığımızı yaptık.

TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı.

Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr’de…"

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