Telafi eğitimin ayrıntıları belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada uygulamalarının ayrıntıları da paylaşıldı. Buna göre, 15 Ağustos özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlendi. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak 'en az üç hafta' olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek.

KOŞULLARA GÖRE BELİRLENEBİLECEK

Yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarihi okulların koşullarına göre belirlenecek. Okullar, okul yönetimince hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takviminde okulun 2020-2021 öğretim yılı için belirlediği açılış tarihine; Öğrenci velilerinin katılımıyla yapılan okul aile birliği toplantısında öğrencilerin tatil dönüş tarihleri dikkate alınarak yüz yüze telafi eğitimi için karar verilen tarihe; Özel okulda görev yapan yönetici, eğitim personeli ve diğer personelin yıllık izin tarihlerine; Öğrencilerin okula ulaşımlarını sağlayacak okul servisi şirketlerinin okula bu hizmet için belirlediği tarihe; Özel okul uyguladığı uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandığının ölçümünü yaparak, ihtiyaç duyulan yüz yüze telafi eğitiminin ders saati süresine göre özel okullar yüz yüze telafi eğitimi başlama tarihini bu koşulların oluşma durumuna göre farklı farklı olarak belirleyebilecekler.

TAKVİM DIŞINDA DA UYGULAMA YAPABİLİRLER

Açıklamada ayrıca, özel okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihleri resmi okullar için Bakanlıkça belirlenen tarihlerde olabileceği gibi yönetmeliğe göre, özel okul yönetimi tarafından hazırlanan ve özel okulun bulunduğu ilin valiliği tarafından uygun görülmesi halinde bakanlık tarafından resmi okullar için belirlenen çalışma takviminin dışında da uygulama yapıldı belirtildi.