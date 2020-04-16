Telafi eğitimi yoksa özel okul ücreti iade edilecek

Yazı, velilerin sorusu üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilmesi için gönderildi. Eğitim öğretim yeniden başladığında özel okullar telafi eğitim programı uygulayacak. Eğer telafi programı yapmayan okul olursa, okul ücretlerini velilere geri ödeyecek. Her okul kendi programını oluşturacak. Ardından telafi eğitimlerine başlayacak. Bakanlığın da telafi eğitim programı üzerinde çalıştığı öğrenildi.

İLERİ BİR TARİHTE

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Valiliği’ne gönderilen yazı şöyle: “Özel okullarda kayıtlı bulunan öğrencilerin okul taksitleri ve diğer özel öğretim kurumlarındaki kursiyer/öğrencilerin eğitim ücretleri ödenmeye devam edilip edilmeyeceği hususlarıyla ilgili olarak; kurucu ve veli/kursiyer arasında anlaşmaya varılarak düzenlenen sözleşmeler, usulüne uygun olarak düzenlenip imza edilmişlerse resmi nitelikli hukuki değeri olan belge niteliğinde olup karşılıklı taahhütlerin yerine getirilmesi hukuken zorunluluk arz etmektedir. Çeşitli olağanüstü sebeplerle verilemeyen hizmetlerin ileri bir tarihte telafisinin yapılması, telafisinin yapılamayacak olması halinde ise ilgi (b) yönetmeliğin 56’ncı, ilgi (c) yönetmeliğin 20’nci maddeleri gereği ücret iadesi yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.”

BAKAN SELÇUK: YAZ TATİLİ KALKMAZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM’de kabul edilen telafi eğitimi düzenlemesinin, kısmi ve hızlandırılmış bir telafi sürecini tanımladığını belirtirken, yaz tatilinin kaldırılmayacağını vurguladı. Bakan Selçuk, dün gece Twitter’dan yaptığı açıklamada “Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.