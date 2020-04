Telafi eğitimi yapmayan özel okullar ücretleri iade edecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün Ankara Valiliği'ne gönderdiği yazıda, yüz yüze eğitim süreci yeniden başladığında özel okulların ve özel kursların telafi eğitimi yapacağı, yapmayacak olanların ise eğitim ücretlerini velilere iade edeceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, yazı velilerin sorusu üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletilmesi için gönderildi. Eğitim öğretim yeniden başladığında özel okullar telafi eğitim programı uygulayacak. Eğer telafi programı yapmayan okul olursa, okul ücretlerini velilere geri ödeyecek. Her okul kendi programını oluşturacak. Ardından telafi eğitimlerine başlayacak. Bakanlığın da telafi eğitim programı üzerinde çalıştığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Bizim 'telafi eğitimi' olarak yapacağımız, planladığımız, hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında ne zaman olursa olsun, yazın olabilir, hafta sonları olabilir her şekilde her senaryoya açığız. Konuyla ilgili mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor."

Diğer yandan Ankara Valiliği’ne gönderilen yazının benzerlerinin başka illere de gittiği öğrenildi. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün uyarı ve veli sorularına cevap niteliğindeki bu yazıların yanlış anlaşılma riskine karşı konuyla ilgili yakında tüm illeri içeren yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

İLERİ BİR TARİHTE TELAFİ YAPILACAK

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Valiliği’ne gönderilen söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Özel okullarda kayıtlı bulunan öğrencilerin okul taksitleri ve diğer özel öğretim kurumlarındaki kursiyer/öğrencilerin eğitim ücretleri ödenmeye devam edilip edilmeyeceği hususlarıyla ilgili olarak; kurucu ve veli/kursiyer arasında anlaşmaya varılarak düzenlenen sözleşmeler, usulüne uygun olarak düzenlenip imza edilmişlerse resmi nitelikli hukuki değeri olan belge niteliğinde olup karşılıklı taahhütlerin yerine getirilmesi hukuken zorunluluk arz etmektedir. Çeşitli olağanüstü sebeplerle verilemeyen hizmetlerin ileri bir tarihte telafisinin yapılması, telafisinin yapılamayacak olması halinde ise ilgi (b) yönetmeliğin 56'ncı, ilgi (c) yönetmeliğin 20'nci maddeleri gereği ücret iadesi yapılması gerektiği değerlendirilmektedir."