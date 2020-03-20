Telafi eğitimi olacak mı velilere paraları geri ödenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Anadolu Sohbetleri’ programına konuk oldu. Bakan Selçuk, olası telafi eğitimleri ve özel öğretim kurumları ve kursların velilere geri ödeme yapıp yapmayacağı doğrultusundaki soruları yanıtladı.

TELAFİ EĞİTİMLERİ PLANLIYORUZ

Bakan Selçuk yaşanan öğretim sürecinin bir telafiyi gerektirebileceğine ilişkin sözleri şöyle: “Televizyon tam anlamıyla bir çocuğa yeter mi? Tabii ki yetmez. Peki ne yapmayı planlıyoruz? Telafi eğitimleri planlıyoruz. Yani, yüz yüze eğitimler. Destekleme yetiştirme kurslarının tamamını telafi eğitimi çerçevesinde yeniden yapılandırdık. Diyelim ki sınavlarla ilgili tarih değişikliği oldu. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığının sınav haftaları olarak ilan ettiği haftalar var. Bunları da dikkate alarak senaryolar oluşturduk. Yaz tatilinde gerekmesi halinde yaz paketi de konulacak. Öyle bir paket çalışmamız da var. Hafta sonu paketi de koyarız. Biz çocuğumuzun ulaşmasını istediğimiz yere ulaşana kadar gereği neyse bunu yapmakla mükellefiz. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uzaktan eğitim süreci sonrasında da aktif olarak kullanılacak. Dünya artık ‘kapatın defterleri, kitapları sınav yapacağım’ dönemini kapatıyor. Biz çocukların hafızasını ölçmüyoruz. Her şey açıkken sorabileceğiniz soru nedir? Önemli olan bu."

VELİLERE GERİ ÖDEME YAPILACAK MI?

Bakan Selçuk, özel öğretim kurumları ve kurslara ekonomik desteğin olup olmayacağı ve velilere geri ödemenin yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soru üzerine ise,“Teknik heyet çalışıyor. Maliye Bakanlığımızla da irtibat halindeyiz. İlgili STK’lerle bir aradaydık. Bana bir rapor verdiler. TOBB Başkanımız ile bir görüşme yaptık, bu konularda. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye. Teknik çalışmalar sonrasında genel bir açıklama yapılacak” dedi.

Atanan 20 bin öğretmenle ilgili takvimin de en kısa zamanda açıklanacağını belirten Selçuk, “Müsterih olsunlar, teknik planlamalar üzerinde çalışılıyor. 2020 yılı içinde 20 bin öğretmen daha alacağımızı geçtiğimiz günlerde açıklamıştık. Çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.