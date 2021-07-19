Telafi eğitimi okullar açılınca da sürecek

Ziya Selçuk 5 Temmuz’da başlayan Telafide Ben de Varım programında ilk günden bu yana gittiği şehirlerde yaptığı etkinlikleri Hürriyet için değerlendirdi. “21 Haziran'da öğrencilere yönelik sosyal, duygusal, akademik desteklerle bir an önce nefes almak için etkinlikleri başlattık” diyen Selçuk şöyle konuştu:

“30 Haziran’da Hakkâri'deydim. Öğrencilerimle yaz kampına katıldım. Ateş yaktık, voleybol oynadık, Zap Suyu’nda rafting yaptık. Ardından Gaziantep’te öğrencilerimle buluştum. Spor Köyü, Masal Parkı ve Bilim Çadırı'nda yüzlerce etkinlik planlanmıştı. Katılabildiklerime ben de dâhil oldum. Antep’te mutfağa da girdik birlikte. Ünlü şeflerin de desteğiyle yuvalama yaptık. İstanbul’da vapur gezisiyle tarih dersi yaptık, ağaç diktik, golf oynadık, Ankara’da bisiklete bindik.

KAMP ATEŞİNDE KİMYA, AĞAÇLARDA BİYOLOJİ VAR

“Çocuklarımız tabiatın atmosferinde, fiziksel ve zihinsel gelişimleri için tırmanma, yön bulma, okçuluk, binicilik, düğüm atma, yürüyüş, telsiz, hijyen ve değerler eğitimi gibi onlarca etkinlik yapıyorlar, yeni dostluklar ediniyorlar. Her ilde 50 bine yakın etkinlik var.

Bu etkinliklerin tamamının içinde müfredat var bir yandan da… Futbolun, voleybolun, basketbolun, kanonun, okçuluğun taktiklerinin içinde matematik var, fizik var, mantık var, konsantrasyon var, motivasyon var... Yakılan kamp ateşinde kimya var, gölgesine sarılıp dallarını okşadığımız ağaçlarda biyoloji var. Rafting sporunda denge var, suyun gücünü hissetmek var. Tüm bunları deneyimleyerek öğrenmek paha biçilemez. Biz orada sadece rafting yapmadık, coğrafya dersinin derinliklerine daldık. Zap nehrinin debisini keşfederek fizik dersine geçtik; suyun kaldırma kuvvetini, itme çekme kuvvetini, hareket kavramını işledik. Çocuklar “Ziya Hoca görüşürüz.” dediler. Özgüvenleri, kişiliklerin gelişim çağında yakaladıkları bu fırsatları görmek beni çok heyecanlandırdı.”

TELAFİ EĞİTİMİ OKULLAR AÇILINCA DA SÜRECEK

“Telafi eğitiminin yaz dönemi etkinliklerini kastediyorsanız bana sürekli “Ziya Öğretmenim okullar açılınca da bu faaliyetler devam edecek değil mi?” diye soruyorlar. Evet, okullar açıldığında da müfredatın ta kendisi olan bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Biz salgın döneminin telafisini kısa dönemli olarak planlamadık. Ulusal Destekleme Programı adını verdiğimiz bir çalışmamız var. Salgın dönemi herkes için çok zordu. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve elbette velilerimiz çok yoruldu. Bu nedenle telafi programımızda yaz dönemini sosyal duygusal telafi ağırlıklı öngördük. Yoğun akademik çalışmaları yeni eğitim öğretim yılı için planlıyoruz. Akademik eksiklikler için öğretmenlerimiz, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kritik kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizin akademik gereksinimlerinin tespitini yaparak sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar. Çalışmalarımız başladı. Bu program, bir buçuk yıl sürecek.”