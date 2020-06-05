Telafi eğitimi ne zaman başlayacak ve hangi sınıflara verilecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı..

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan telafi eğitimi için merakla beklenen süreç açıklandı. 19 Haziran günü tamamlanacak olan uzaktan eğitimin ardından yaz tatiline resmen başlayacak olan öğrenciler, ağustos ayında ise telafi eğitimi ile yüz yüze eğitim dönemine merhaba diyecek. MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.





Yüz yüze telafi eğitimi için kolları sıvayan Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili ilk detayları paylaştı. Ağustos ayında başlayacak olan telafi eğitimlerinin yıl içerisinde de süreceğini ifade eden bakanlık, konuyla ilgili bazı detayları paylaştı.





Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük titizlik içinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimleriyle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz."

ÖZEL OKULLARDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Özel öğretim kurumlarının 15 Ağustos 2020 tarihi itibari ile belirledikleri bir tarihte ve en az üç hafta olacak şekilde, telafi, tamamlama ve uyum eğitimi yapabilecekleri yönündeki açıklamamızı 81 İl Valiliğine gönderilen yazıyla dün kamuoyu ile paylaşmıştık.





Uygulamanın ayrıntıları şu şekildedir;



1. 15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak"en az üç hafta" olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir.

2. Her özel okul yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarihi;





a. Okul yönetimince hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takviminde okulun 2020-2021 öğretim yılı için belirlediği açılış tarihine,





b. Öğrenci velilerinin katılımıyla yapılan okul aile birliği toplantısında öğrencilerin tatil dönüş tarihleri dikkate alınarak yüz yüze telafi eğitimi için karar verilen tarihe,

c. Özel okulda görev yapan yönetici, eğitim personeli ve diğer personelin yıllık izin tarihlerine,





d. Öğrencilerin okula ulaşımlarını sağlayacak okul servisi şirketlerinin okula bu hizmet için belirlediği tarihe,





e. Özel okul uyguladığı uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandığının ölçümünü yaparak, ihtiyaç duyulan yüz yüze telafi eğitiminin ders saati süresine göre özel okullar yüz yüze telafi eğitimi başlama tarihini bu koşulların oluşma durumuna göre farklı farklı olarak belirleyebilecekler.

3. Özel okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihleri resmî okullar için Bakanlıkça belirlenen tarihlerde olabileceği gibi; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı maddesinin; "Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda uygulanan usûl ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi de uygulanabilir." hükmü ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin; "Okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi hâlinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir." hükmü doğrultusunda özel okul yönetimi tarafından hazırlanan ve özel okulun bulunduğu ilin valiliği tarafından uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından resmî okullar için belirlenen çalışma takviminin dışında da uygulanabilecektir.