Tekstil Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Tekstil mühendisi, hayatın her alanında kullanılan kumaş türlerini geliştirmekten sorumlu profesyonel kişilerdir.

Tekstil Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Tekstil mühendisleri, hayatımızın her alanında kullandığımız kumaş türlerinin geliştirilmesini, bu sektörde kullanılan makinelerin geliştirilmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlar.

Tekstil Mühendisliği Nedir?

Tekstil Mühendisliği, ülke ekonomisine ve ticarete büyük fayda sağlayan bir meslektir. Hayatın her alanında kullanılan kumaş türlerinin incelenmesi, sınırlanması ve işlenmesinde rol alan bir mühendisliktir. Tekstil mühendisliği, tekstile aile hammaddelerin incelenmesi, işlenmesi ve tekniklerin geliştirilmesi ve laboratuvar kontrollerinin yapılmasını sağlar.

Tekstil Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Tekstil mühendisliğinin amacı, tekstile ait hammaddelerin işlenmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışında bulunan tekstil işletmeleri için farklı metotlar uygulayarak, tekstil ürünlerinden, giyimden ev tekstiline kadar pek çok geniş alanda üretim yapacak ve yönetecek alanında uzman kişilerin yetiştirilmesini sağlar.

Tekstil Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Tekstil mühendisliği bölümü mezunları çok geniş bir alanda çalışma imkanına sahiptir. Tekstil mühendisleri, tekstille ilgili hammaddelerin incelenmesi, farklı tekniklerin geliştirilmesi, yapay lif üreten fabrikaların geliştirilmesi, ürünlerin laboratuvar kontrollerinin gerçekleştirilmesini ve denetlenmesini sağlar.

Tekstil Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Tekstil mühendisliği 4 yıllık bir lisans programıdır. Tekstil Mühendisliği bölümünde bazı üniversiteler bir de 1 yıllık hazırlık sınıfı okutuyor. Hazırlık sınıfı ile birlikte bu bölümün eğitim süresi, 5 yıla çıkıyor.

Tekstil Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Tekstil mühendisliği okumak için ÖSYM’nin düzenlediği TYT, AYT ve YKS sınavlarından yeterli puan alması gerekir. TYT puan türünden 150 puan ve üzeri alan kişiler, diğer alan sınavlarına girmeye hak kazanıyor.

Tekstil mühendisliği öğretimi İngilizce midir?

Tekstil Mühendisliği öğretimi Türkçe gerçekleştirilen bir bölümdür. Fakat bazı üniversitelerde 1 yıl İngilizce hazırlık bölümü okutuluyor. Bu sayede öğrencilerin mesleki terimlerin İngilizce karşılığının öğrenmesi amaçlanıyor.

Tekstil Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Tekstil mühendisliği sayısal puan türüne göre öğrenci alır. Tekstil mühendisi olmak isteyen kişilerin TYT’den 150 puan ve üzeri alması ve gireceği alan sınavı olan AYT ve YKS’den sayısal 2 puan türünden yeterli puan alması gerekir.

Tekstil Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Türk dili

Atölye eğitimi

Tekstil mühendisliğine giriş

Doğal lifler

Bilgisayar programlama

Teknik resim

Fiziksel tekstil muayeneleri

Genel Ekonomi

Fizik

Kimya

Organik kimya

Matematik

Teknik İngilizce

Teknik resim

Dinamik

İplikçilik

İstatistik

Mukavemet

Malzeme bilgisi

Örmecilik

Dokumacılık

Tekstil kalite kontrolü

Tekstilde ürün ve süreç tasarımı

İş sağlığı ve güvenliği

Kumaş Tasarımı

Serbest işletme stajı

İşletme ekonomisi

Terbiye

Fiziksel tekstil muayeneleri

İş ve zaman etüdü

Konfeksiyon

Tekstil Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Tekstil mühendislerinin iş İmkanları çok geniştir. Her mühendislik dalında olduğu gibi tekstil mühendisliğinde de dolgun maaş kazanmak için kendinizi geliştirmeniz ve alanınızda uzmanlaşmanız gerekir. Bu bölümde çok iyi İngilizce bilinen, kendisini geliştiren, yaratıcılığı yüksek ve deneyim kazanmış olan mühendisler pek çok özel kurumda ve kamu kurumunda çalışma imkanı bulabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Tekstil çalışmalarının satış departmanında görev yaparlar.

İyi derecede İngilizce bilen kişiler ihracat firmalarında görev yapar.

Tekstil firmalarının üretim departmanında çalışır.

Satış temsilcisi olarak çalışır.

Yurt içi ve yurt dışı tekstil işletmelerinde görev yapar.

Dokuma ve örme, teknik destek firmalarında, hazır giyim işletmelerinde görev alır.

Tekstil Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Tekstil mühendisleri, kamu kurumlarında ve özel firmalarda çalışma imkanı bulur. Bu mühendisler hazır giyim fabrikaları ve pek çok üretim sahasında aktif görev alır.

Tekstil Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Tekstil Mühendisliği bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Kahramanmaraş Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi gibi köklü üniversitelerimizde yer alıyor.